बड़े बजट वालों इस 3 करोड़ की फिल्म से सीखो सबक, 11 दिन में कमाया बजट का 10 गुना, थम नहीं रही दर्शकों की भीड़

तेलुगू फिल्में आजकल बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई हैं. एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही हैं और ज्यादातर ऑडियंस को पसंद आ रही हैं. अपनी कहानी के साथ एक्टिंग की वजह से लोग इन फिल्मों को देखने के लिए सिनेमाघरों में जा रहे हैं. इन दिनों फिल्म लिटिल हार्ट्स बॉक्स ऑफिस (Little Hearts Box Office Collection) पर धमाल मचा रही है. ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और 10 दिन में ही इस छोटे बजट की फिल्म ने शानदार कमाई कर ली है. पॉजिटिव रिव्यू की वजह से लोग इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं.

कम बजट में बड़ा कमाल

लिटिल हार्ट्स फिल्म ने छोटे बजट में बड़ा काम कर दिखाया है. जब 100-500 करोड़ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पानी मांगती नजर आ रही हैं, वहीं साउथ की छोटी फिल्में बड़ा चमत्कार कर रही है. अब लिटिल हार्ट्स के बजट (Little Hearts Budget) की बात करें तो आईएमडीबी के मुताबिक, तीन करोड़ रुपये की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 32 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह फिल्म ने अपने बजट कई गुना कमाकर साबित कर दिया है कि अगर कहानी और एक्टिंग में दम है तो बाकी सब पानी कम है.

कितना लंबा चलेगी लिटिल हार्ट्स

अब तेलुगू सिनेमा में कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है ऐसे में माना जा रहा है कि लिटिल हार्ट्स के लिए जनता के दिल में जगह कम होने वाली नहीं. अब तेलुगू सिनेमा में जो बड़ी फिल्म आनी है वो पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी है. ऐसे में तब तक इस फिल्म का ट्रेंड बने रहने वाला है.

लिटिल हार्ट्स की कहानी

लिटिल हार्ट्स की कहानी (Little Hearts Plot) एक ऐसे लड़की की है जो एक एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाता है और फिर कोचिंग जॉइन करता है. जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है. उसके रिजेक्शन के बावजूद वह उसका दिल जीतने की कोशिश करता है और खुद को साबित करने की कोशिश करता है. लिटिल हार्ट्स की स्टारकास्ट (Little Hearts Cast) की बात करें तो इसका निर्देशन साई मार्तंड ने किया है. फिल्म में मौली तनुज प्रशांत, शिवानी नगरम और राजीव कनकतला लीड रोल में हैं.