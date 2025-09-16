विज्ञापन
IND vs PAK: कोई कानून ही नहीं है तो...' हैंडशेक कंट्रोवर्सी पर BCCI का PCB को करारा जवाब

BCCI finally breaks silence on Team India's handshake snub against Pakistan: भारतीय खिलाड़ियों ने पाक खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया था, जिसको लेकर पाकिस्तान बोर्ड ने भारतीय टीम की शिकायत एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और आईसीसी (ICC) से की है.

  • बीसीसीआई ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक करने का कोई नियम या कानून मौजूद नहीं है.
  • भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हाथ न मिलाना खेल भावना के तहत गलत नहीं माना है.
  • बीसीसीआई ने राजनीतिक तनाव को देखते हुए भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार को उचित और समझदारी भरा बताया.
BCCI Breaks Silence on India-Pakistan No-Handshake controversy: पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने पाक खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया था, जिसको लेकर पाकिस्तान बोर्ड ने भारतीय टीम की शिकायत एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और आईसीसी (ICC) से की. जिसके बाद अब बीसीसीआई ने भी इस मामले में चुप्पी तोड़ी है. बीसीसीआई का सीधा सा मानना है कि खिलाड़ियों के हैंडशेक को लेकर कोई नियम ही नहीं है तो फिर इस बात को लेकर क्यों जोर दिया जाए. 

बीसीसीआई अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारत ने जो किया वह बिल्कुल भी गलत नहीं था,  BCCI  अधिकारी ने आगे कहा कि "ऐसा कोई कानून नहीं है जो खिलाड़ियों को खेल के अंत में हाथ मिलाने के लिए बाध्य करता हो, और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव को देखते हुए, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ मिलाना या उनसे बातचीत करना कोई मायने नहीं रखता."

एक वरिष्ठ बीसीसीआई अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया, "देखिए, अगर आप नियम पुस्तिका पढ़ेंगे, तो विरोधी टीम से हाथ मिलाने के बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं. यह एक खेल भावना के तहत उठाए जाने वाला कदम है और एक तरह की परंपरा है, न कि कोई कानून, जिसका पालन दुनिया भर के खेलों में किया जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "अगर कोई कानून नहीं है, तो भारतीय क्रिकेट टीम किसी ऐसे विरोधी टीम से हाथ मिलाने के लिए बाध्य नहीं है जिसके साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों का इतिहास रहा हो."

बता दें कि पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पर 'आचार संहिता' के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उन्हें मौजूदा प्रतियोगिता से तुरंत हटाने की भी मांग की. पीसीबी ने मैच रेफरी पर आईसीसी आचार संहिता और एमसीसी के क्रिकेट भावना से संबंधित नियमों के उल्लंघन के संबंध में आईसीसी में शिकायत दर्ज कराई है. पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने 'एक्स' पर लिखा, "पीसीबी ने एशिया कप से मैच रेफरी को तुरंत हटाने की मांग की है."

