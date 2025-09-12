विज्ञापन

अजय देवगन की उस प्यार की 10 फोटो, जिनसे नागार्जुन भी करना चाहते थे शादी, एक्ट्रेस रह गई आज तक कुंवारी

आज हम आपको उस एक्ट्रेस की 10 फोटो दिखा रहे हैं, जिनसे अजय देवगन एक समय में दीवानों की तरह प्यार करते थे. इतना ही नहीं, साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन भी उनसे शादी करना चाहते थे.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन का नाम पत्नी काजोल से पहले रवीना टंडन और करिश्मा कपूर से जुड़ चुका हैं. दोनों ही एक्ट्रेस अजय देवगन से शादी करना चाहती थी. अजय ने करिश्मा के साथ जिगर और रवीना के साथ दिलजले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. 90 के दशक में तीनों का सितारा आसमान में था. इस दौरान एक ऐसी भी एक्ट्रेस भी थी, जो खूबसूरती में रवीना और करिश्मा से जरा भी कम नहीं थी और अजय संग इसका नाम जुड़ने लगा था, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाई. आइए देखते हैं अजय के उस प्यार की 10 तस्वीरें, जो आज तक हैं कुंवारी.
 


अजय 90 के दशक के स्टार थे और उनकी पहचान एक एक्शन एक्टर की थी. फिर साल 1994 में अजय ने तब्बू के साथ फिल्म विजयपथ की, जिसके गाने आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं.

काजोल से पहले अजय का नाम तब्बू से खूब जुड़ा था. दोनों के अफेयर की खबरों का बॉलीवुड और उनके फैंस के बीच खूब शोर था. साल 1995 में अजय और तब्बू को फिल्म हकीकत में देखा गया था.

कहा जाता है कि तब्बू का साउथ सुपरस्टार नागार्जुन संग लंबे समय तक अफेयर रहा था और दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे और इसलिए यह शादी नहीं हो पाई.

तब्बू को ना तो अजय देवगन मिले और ना ही नागार्जुन और आज तब्बू 53 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं. इधर, अजय देवगन ने साल 1999 में को-एक्ट्रेस काजोल से शादी ली. आज उनके दो बच्चे हैं.

तब्बू आज भी अजय की दोस्त हैं और उनकी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिसमें दृश्यम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी शामिल है. तब्बू आज भी अजय की हर फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचती हैं.

तब्बू को पिछली बार साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म औरों में कहां दम था में देखा गया था. इससे पहले अजय और तब्बू फिल्म भोला, दृश्यम 2, दे दे प्यार दे और गोलमाल अगेन में नजर आए थे.

तब्बू और अजय आज भी जब साथ में नजर आते हैं, तो फैंस उनके बारे में बात करने लगते हैं. अजय और तब्बू की केमिस्ट्री के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.

अजय देवगन और तब्बू आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और उनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो इसमें तब्बू भूत बंगला और विजय सेतुपति की अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आएंगी.

वहीं, अजय देवगन की अपकमिंग फिल्मों में दे दे प्यार 2 और फुल ऑन टोटल धमाल शामिल हैं मौजूदा साल में अजय को कॉमेडी ड्रामा फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में नजर आए थे.
 

फिल्म दे दे प्यार 2 में अजय और तब्बू एक बार फिर नजर आ सकते हैं. फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा कर रहे हैं और फिल्म को प्यार का पंचनामा वाले डायरेक्टर लव रंजन ने लिखा है. 



 

