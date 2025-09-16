विज्ञापन
सितंबर में भी मौसम का सितम! देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, 2 लोग लापता

एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीमें जेसीबी और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ राहत कार्य में जुटी हुई हैं. 

  • उत्तराखंड के कारलीगाढ़ सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सोमवार रात बादल फटा
  • राहत और बचाव कार्य शुरू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है
  • जिलाधिकारी सविन बंसल ने खुद ही राहत कार्यों की कमान संभाली
देहरादून:

उत्तराखंड में मॉनसून की बारिश जमकर कहर बरपा रही है. भारी बारिश की वजह से सोमवार रात कारलीगाढ़ सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई है. घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. जिला प्रशासन ने आसपास के निवासियों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी सविन बंसल ने खुद कमान संभाली.

दुकानें तक बही

इसके बाद सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना कीं. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीमें जेसीबी और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ राहत कार्य में जुटी हुई हैं. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कुछ दुकानें बह गई हैं, हालांकि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल दो लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. 

अलर्ट मोड में सभी विभाग

जिला प्रशासन ने आपदा की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रखा है. आईआरएस सिस्टम से जुड़े अधिकारी भी सक्रिय रूप से राहत कार्यों में लगे हैं. डीएम के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी भी रात में ही घटनास्थल पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया. आज देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जनपदों में कुछ जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही अन्य जिलों में भी तेज बारिश होने के भी आसार हैं. डीएम देहरादून ने भारी बारिश के मध्य नजर देहरादून में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है.

