सचिन तेंदुलकर vs विराट कोहली, कौन है महान? जो रूट ने दिया एक शब्द का जवाब

Joe Root on Sachin Tendulkar vs Virat Kohli: भारत का अब तक का सबसे महान बल्लेबाज कौन है? जब यह सवाल होता है दो नाम हमेशा आते हैं- एक सचिन तेंदुलकर का और दूसरा विराट कोहली का. सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास में टेस्ट और वनडे दोनों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. जबकि कोहली के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक बनाने का रिकॉर्ड है. हालांकि, जब इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रूट से दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया.

जो रूट ' दिस-दैट' के खेल में शामिल थे, जिसमें क्रिकेट के कुछ महानतम बल्लेबाजों में से किसी एक को चुनना था. आखिरी में उन्हें तेंदुलकर और कोहली में से किसी एक को चुनना था. इंग्लैंड के फैंस समूह बार्मी आर्मी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में जो रूट ने "सचिन तेंदुलकर" का चुनाव किया. जो रूट ने तेंदुलकर को रिकी पोंटिंग, जैक्स कैलिस, ब्रायन लारा और कोहली की तुलना में महान बल्लेबाज चुना है.

तेंदुलकर या कोहली में से कौन महान है, इस पर बहस सालों से क्रिकेट फैंस के बीच छिड़ी हुई है, खासकर भारतीय क्रिकेट बिरादरी के भीतर. तेंदुलकर ने टेस्ट और वनडे में 34,357 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए हैं, और दोनों प्रारूपों में 100 शतक लगाए हैं.

दूसरी ओर, कोहली 27,599 के साथ क्रिकेट इतिहास में तीसरे सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय रन हैं. उन्होंने तेंदुलकर की तुलना में काफी 161 मैच कम खेले हैं. वनडे क्रिकेट में कोहली का औसत तेंदुलकर से बेहतर है. जबकि टेस्ट में तेंदुलकर का औसत ज्यादा है. हालांकि, कोहली के टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने के बाद, ऐसा नहीं लगता कि वह तेंदुलकर के कुल रनों की बराबरी कर पाएंगे.

वहीं जो रूट लगातार टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तेजी से सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और इस लिस्ट में अब दूसरे स्थान पर हैं. कई इंग्लिश दिग्गजों को लगता है कि रूट सचिन के इस रिकॉर्ड के तोड़ देंगे. रूट को तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब केवल 2,378 रन चाहिए. सचिन ने अपने टेस्ट करियर में 15921 रन बनाए हैं. जबकि रूट के नाम 13543 रन हैं. रूट का औसत टेस्ट में सचिन से अधिक है.

