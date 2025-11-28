अफ्रीका के खिलाफ ODI में रनों का अंबार लगाए हैं ये 5 भारतीय बल्लेबाज, क्या कोहली तोड़ पाएंगे सचिन का रिकॉर्ड?

मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच हाल ही में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई है. प्रतिष्ठित सीरीज में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि, भारतीय टीम उस हार को भुला चुकी है और 30 नवंबर से खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज पर अब फोकस कर रही है. आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 1991 से वनडे मुकाबला खेला जा रहा है. खबर लिखे जाने तक दोनों टीमों के बीच 94 वनडे मुकाबले खेले हैं. जहां कई खिलाड़ियों ने प्रोटियाज के खिलाफ खेलते हुए खुब रन बनाए हैं.

आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो. उससे पहले बात करें देश के उन 5 दिग्गजों के बारे में जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

सचिन तेंदुलकर (2001 रन)

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन ने प्रोटियाज के खिलाफ 1991 से 2011 के बीच कुल 57 मैच खेले. इस बीच वह 57 पारियों में 35.73 की औसत से 2001 रन बनाने में कामयाब रहे. सचिन के नाम अफ्रीका के खिलाफ 5 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज है.

विराट कोहली (1504 रन)

दूसरे स्थान पर मौजूदा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम आता है. 'किंग' कोहली ने 2010 से खबर लिखे जाने तक अफ्रीका के खिलाफ 31 वनडे खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 29 पारियों में 65.39 की औसत से 1504 रन निकले हैं. कोहली के नाम अफ्रीका के खिलाफ 5 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज है.

सौरव गांगुली (1313 रन)

तीसरे स्थान पर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली काबिज हैं. जिन्होंने अफ्रीका के खिलाफ 1996 से 2007 के बीच कुल 29 वनडे खेले. इस बीच वह 29 पारियों में 50.50 की औसत से 1313 रन बनाने में कामयाब रहे. गांगुली के नाम अफ्रीका के खिलाफ 3 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज है.

राहुल द्रविड़ (1309 रन)

चौथे स्थान पर राहुल द्रविड़ का नाम आता है. जो अफ्रीका के खिलाफ 1996 से 2007 के बीच 36 मैच खेलते हुए 36 पारियों में 39.66 की औसत से 1309 रन बनाने में कामयाब रहे. अफ्रीका के खिलाफ द्रविड़ के नाम 14 अर्धशतक दर्ज है.

मोहम्मद अजहरुद्दीन (1109 रन)

टॉप-5 में आखिरी नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन का है. जिन्होंने 1991 से 2000 के बीच अफ्रीका के खिलाफ 33 मैच खेलते हुए 33 पारियों में 35.77 की औसत से 1109 रन बनाए. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 7 अर्धशतक देखने को मिले.

यह भी पढ़ें- IND vs SA: मैदान में उतरते ही विराट और रोहित रचेंगे इतिहास, टूट जाएगा वर्षों पुराना सचिन और द्रविड़ का रिकॉर्ड