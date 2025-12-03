World Cup 2027: गौतम गंभीर को भारतीय दिग्गज की दो टूक, 'विराट-रोहित को मत रोको'

वर्ल्ड कप 2027 के आगाज में अभी काफी दिन शेष हैं. मगर आगामी टूर्नामेंट की गंभीरता को देखते हुए भारतीय टीम ने अभी से खिलाड़ियों को परखना शुरू कर दिया है. खबरों की माने तो गौतम गंभीर वर्ल्ड कप के लिए एक युवा टीम तैयार करना चाहते हैं. यही वजह है कि वह रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों को नजरअंदाज कर रहे हैं. क्योंकि रोहित शर्मा की मौजूदा उम्र 38 साल है. वहीं विराट कोहली 37 साल के हो चुके हैं. वर्ल्ड कप 2027 तक रोहित 40 साल के हो जाएंगे. वहीं कोहली 39 साल के. इस उम्र में खिलाड़ियों को खुद को फिट रखना काफी मुश्किल होता है. हालांकि, मौजूदा समय में दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला खूब चल रहा है. यही वजह है कि फैंस के साथ-साथ कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर भी उन्हें टीम में वर्ल्ड कप तक बनाए रखने की मांग कर रहे हैं.

पूर्व क्रिकेटर एस. श्रीसंत का कहना है गंभीर को किसी भी खिलाड़ी नहीं रोकना चाहिए. खासतौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को तो बिल्कुल नहीं. उन्होंने गौतम गंभीर को सलाह देता हुए कहा है, 'गौतम भाई आप टीम के कोच हैं. आपको किसी को भी नहीं रोकना चाहिए. खासतौर पर रो-को को नहीं रोकिए. जब तक वो खेलना चाहते हैं. उन्हें खेलने दीजिए. ये दोनों खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों से दस हजार गुना बेहतर हैं, जो मौजूदा समय में खेल रहे हैं.'

शानदार फॉर्म में हैं कोहली और रोहित

टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद कोहली और रोहित अब केवल वनडे फॉर्मेट का हिस्सा रह गए हैं, जो कि मौजूदा समय में बहुत ही कम खेला जाता है. मगर उन्हें जब भी मौका मिला है. उन्होंने अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता है. आईपीएल 2025 के बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वापसी करते हुए रोहित ने एक शानदार अर्धशतक और 121 रनों की शतकीय पारी खेली थी. जिसके लिए उन्हें, 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड दिया गया था. वहीं कोहली ने सिडनी में 74 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी. इस दौरान उन्होंने रोहित के साथ दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 165 रनों की शतकीय साझेदारी भी की थी.

अफ्रीका के खिलाफ भी गरजा कोहली और रोहित का बल्ला

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में भी दोनों धुरंधरों का बल्ला खूब चला है. रोहित अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. वहीं कोहली ने 135 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली. जिसके बदौलत भारतीय टीम जीत हासिल करने में कामयाब रही.

