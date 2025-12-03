IND vs SA: 'ये बहुत खास है', ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ा वनडे करियर का पहला शतक, कुछ ऐसे मनाया जश्न

विज्ञापन
Ruturaj Gaikwad Maiden ODI Century IND vs SA 2nd ODI: ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़कर टीम इंडिया के लिए नंबर 4 के लिए नया विकप्ल दे दिया है.

Ruturaj Gaikwad Maiden ODI Century IND vs SA 2nd ODI

Ruturaj Gaikwad Maiden ODI Century IND vs SA 2nd ODI: भारतीय बल्लेबाज़ ऋतुराज गायकवाड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन करते हुए केवल 77 गेंदों में शतक जड़ दिया. यह उनके वनडे करियर का पहला अंतरराष्ट्रीय शतक है, जिसे उन्होंने बेहद आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज़ में पूरा किया. गायकवाड़ घरेलू और लिस्ट 'ए' क्रिकेट में लंबे समय से लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं. उनके नाम लिस्ट ‘ए' में 17 शतक दर्ज हैं. इस प्रारूप में उनका औसत भी करीब 60 के आसपास रहता है, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाता है.

इसके बावजूद भारतीय टीम की मजबूत बैटिंग लाइन-अप के बीच उन्हें जगह बनाना आसान नहीं रहा. लेकिन जैसे ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौका मिला, ऋतुराज ने इस अवसर को बेहतरीन तरीके से भुनाया और शानदार शतक के साथ अपनी उपयोगिता साबित कर दी.

उनकी यह पारी न केवल टीम के लिए अहम रही, बल्कि यह संदेश भी देती है कि गायकवाड़ वनडे क्रिकेट में लंबी पारी खेलने और नंबर 4 के लिए अहम किरदार निभा सकते हैं

India, South Africa, Ruturaj Dashrat Gaikwad, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
