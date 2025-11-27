ऋतुराज गायकवाड़ ने विराट कोहली, शुभमन गिल और रैना का रिकॉर्ड तोड़ते हुए रच दिया इतिहास

ऋतुराज गायकवाड़ ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. 28 वर्षीय गायकवाड़ मौजूदा समय में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं. जहां उन्होंने बुधवार को एक मैच के दौरान यह विशेष उपलब्धि हासिल की. पहले स्थान पर और किसी का नाम नहीं, बल्कि मौजूदा स्टार बल्लेबाज केएल राहुल का नाम आता है. जिन्होंने टी20 फॉर्मेट में 5000 रन के आंकड़े को 144 पारियों में हासिल किया है. वहीं बीते कल 145 पारियों में 5000 रन बनाते हुए गायकवाड़ दूसरे स्थान पर आ गए हैं.

सबसे कम पारियों में 5000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

143 पारियां - केएल राहुल

144 पारियां - ऋतुराज गायकवाड़

154 पारियां - शुभमन गिल

167 पारियां - विराट कोहली

173 पारियां - सुरेश रैना

टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड गेल के नाम है दर्ज

टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड पूर्व कैरेबियन दिग्गज क्रिस गेल के नाम दर्ज है. गेल ने टी20 फॉर्मेट में 5000 रन के आंकड़े को 132 पारियों में ही हासिल कर लिया था. यही नहीं खबर लिखे जाने तक टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी गेल के नाम ही दर्ज है.

46 वर्षीय गेल ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 2005 से 2022 के बीच कुल 463 मैच खेले. इस बीच वह 455 पारियों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 22 शतक और 88 अर्धशतक देखने को मिले.

ऋतुराज गायकवाड़ का टी20 करियर

ऋतुराज गायकवाड़ ने खबर लिखे जाने तक कुल 151 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 145 पारियों में 39.07 की औसत से 5002 रन निकले हैं. टी20 क्रिकेट में गायकवाड़ के नाम 6 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज है.

