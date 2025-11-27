विज्ञापन
IND vs SA: पहले हार, फिर ये फ्लाइट... आखिर क्यों झल्लाए मोहम्मद सिराज?

मोहम्मद सिराज ने एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या IX 2884 के लेट होने पर गुस्सा जाहिर किया है.

Read Time: 2 mins
  • सिराज ने एयर इंडिया की गुवाहाटी से हैदराबाद जाने वाली उड़ान में करीब 4 घंटे की देरी पर नाराजगी व्यक्त की
  • सिराज ने बताया कि एयरलाइन द्वारा कोई उचित कारण नहीं बताया गया और यात्रियों को कोई अपडेट भी नहीं दिया गया
  • एयर इंडिया ने सिराज को जवाब देते हुए ऑपरेशनल कारणों से फ्लाइट कैंसिल होने पर माफी मांगी है
मोहम्मद सिराज ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भड़ास निकाली है. हालांकि, उनका यह गुस्सा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के खिलाफ नहीं है. बल्कि एयर इंडिया के एक फ्लाइट के लेट होने पर आया है. उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए पोस्ट में बताया है कि उनकी फ्लाइट करीब 4 घंटे की देरी से चल रही है. एक्स पर पोस्ट करते हुए 31 वर्षीय तेज गेंदबाज ने लिखा है, 'गुवाहाटी से हैदराबाद जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या IX 2884 को 7:25 पर उड़ान भरनी थी. मगर एयरलाइन की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है और बार-बार संपर्क करने के बावजूद उन्होंने बिना किसी उचित कारण के उड़ान में देरी की है. यह वास्तव में निराशाजनक है और प्रत्येक यात्री जानना चाह रहा है. उड़ान 4 घंटे देरी से है और अभी भी कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है. जिसकी वजह से हम फंस गए हैं. सबसे खराब अनुभव. मैं वास्तव में किसी को भी इस उड़ान से यात्रा करने की सलाह नहीं दूंगा. अगर वे कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो.'

एयलाइंस ने सिराज को दिया जवाब

सिराज की तरफ से किए गए इस पोस्ट पर एयरलाइन की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है. एयर इंडिया की तरफ से उन्हें कहा गया है कि मिस्टर सिराज आपको हो रही परेशानी के लिए हम दिल से माफी मांगते हैं. हमें आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि अचानक ऑपरेशनल वजहों से फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है.

दूसरे टेस्ट के लिए गुवाहाटी पहुंचे थे सिराज

मोहम्मद सिराज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 2 मैचों की टेस्ट के आखिरी टेस्ट के लिए गुवाहाटी पहुंचे थे. वहां से लौटते दौरान उन्हें यात्रा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा. जिसके बाद उनकी यह प्रतिक्रिया सामने आई है.

