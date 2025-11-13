IPL 2026: मुंबई इंडियंस को मिला मिडिल आर्डर का तूफानी बल्लेबाज, ट्रेड के माध्यम से फाइनल हुई डील  

Sherfane Rutherford Traded to Mumbai Indians IPL 2026: पांच बार की आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस ने गुरुवार को शार्दुल ठाकुर को एलएसजी से ट्रेड करने के बाद वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड को भी अपने साथ जोड़ लिया है. पिछले सीजन गुजरात टाइटंस का हिस्सा रहे रदरफोर्ड ट्रेड के माध्यम से एमआई से जुड़ गए हैं. मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेरफेन रदरफोर्ड को अपने साथ जोड़ने की खबर साझा की है.

आईपीएल की तरफ से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, "वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड गुजरात टाइटन्स से सफल ट्रेड के बाद आईपीएल 2026 सीजन में मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं. जीटी द्वारा 2.6 करोड़ रुपये में खरीदे गए रदरफोर्ड अपनी मौजूदा फीस पर ही मुंबई में शामिल हुए हैं."

27 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज रदरफोर्ड ने वेस्टइंडीज के लिए 44 T20 मैच खेले हैं, जबकि 23 आईपीएल मैच खेले हैं. रदरफोर्ड 2019 में दिल्ली कैपिटल्स और 2022 में आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं. वह 2020 में एमआई और 2024 में केकेआर का भी हिस्सा रह चुके हैं. हालांकि, उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी. रदरफोर्ड के शामिल होने से मुंबई की मध्यक्रम बल्लेबाजी मजबूत और घातक हो गई है.

रदरफोर्ड को ट्रेड के माध्यम से अपने साथ जोड़ने से पहले मुंबई इंडियंस ने ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को एलएसजी से ट्रेड किया था. 2015 से आईपीएल खेल रहे शार्दुल पहली बार अपनी घरेलू टीम मुंबई के लिए आईपीएल खेलेंगे. शार्दुल मुंबई की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. ठाकुर पूर्व में किंग्स इलेवन पंजाब, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, और केकेआर के लिए भी खेल चुके हैं.

शार्दुल निचले क्रम के सक्षम और आक्रामक बल्लेबाज हैं, लेकिनन आईपीएल में उन्हें बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला है. गेंदबाजी में शार्दुल को भरपूर मौका मिला है और वे 105 मैचों में 107 विकेट ले चुके हैं. पिछले सीजन एलएसजी के लिए खेलते हुए उन्होंने 10 मैचों में 13 विकेट लिए थे.