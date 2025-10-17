विज्ञापन
IND vs AUS: 'गंभीर बातचीत', वनडे कप्तानी छिनने के बाद पहली बार कोच गौतम से ऐसे मिले रोहित शर्मा

India vs Australia, 1st ODI: रोहित और कोहली ने नेट्स पर लगभग 30 मिनट तक साथ-साथ बल्लेबाजी की. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी.

IND vs AUS: 'गंभीर बातचीत', वनडे कप्तानी छिनने के बाद पहली बार कोच गौतम से ऐसे मिले रोहित शर्मा
Gautam Gambhir or Rohit Sharma in Australia ODI
  • भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पहुंची और अपना पहला अभ्यास सत्र पूरा कर लिया है
  • रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने नेट्स पर अभ्यास के दौरान पहली बार गंभीर बातचीत की है
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैच पर्थ, एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे जो अक्टूबर में होंगे
Rohit Sharma vs Gautam Gambhir: भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. भारतीय खिलाड़ियों ने अपना पहला अभ्यास सेशन भी पूरा कर दिया है. वहीं, अभ्यास सत्र के दौरान पहली बार रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर एक दूसरे से गंभीर बात करते हुए नजर आए हैं. यह पहला मौका है जब वनडे कप्तानी छिनने के बाद रोहित शर्मा और गौतम गंभीर एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए हैं. रोहित ने नेट्स पर अभ्यास करने के बाद कोच गौतम गंभीर से बातचीत की. जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई.  बता दें कि रोहित और कोहली ने नेट्स पर लगभग 30 मिनट तक साथ-साथ बल्लेबाजी की. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी. 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह वनडे सीरीज 19 अक्टूबर को पर्थ स्टेडियम में पहले मैच के साथ शुरू होगी.  इसके बाद 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में दूसरा और 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तीसरा और अंतिम वनडे खेला जाएगा. 

इस बार भारतीय टीम नए वनडे कप्तान शुभमन गिल के युवा नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उतरेगी. गिल, जो अब तक टेस्ट टीम की कप्तानी संभाल रहे थे, अब वनडे टीम की कमान भी संभालेंगे.

रोहित शर्मा और विराट कोहली की करीब छह महीने बाद वनडे टीम में वापसी से भारतीय टीम को मजबूती मिली है. इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम का संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ा है. 

इस साल मार्च में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद रोहित और कोहली का यह पहला अंतरराष्ट्रीय मैच होने के कारण इस सीरीज को लेकर काफी चर्चा हो रही है. माना जा रहा है कि यह सीरीज इन दोनों खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर काफी महत्वपूर्ण है. 

(IANS के इनपुट के साथ)

Gautam Gambhir, Rohit Gurunath Sharma, Australia Vs India 2025, Cricket
