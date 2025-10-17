IND vs AUS, Rohit Sharma: हिट मैन के पास इतिहास रचने का मौका, ऐसा करते ही तोड़ बना देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

Rohit Sharma world record, IND vs AUS
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा जिसमें रोहित शर्मा खेलेंगे
- रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20 हजार रन पूरे करने के लिए 300 रन बनाने का लक्ष्य रखते हैं
- यदि रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 12 छक्के लगाते हैं तो वह 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बनेंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?हमें बताएं।
Rohit Sharma upcoming record : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस सीरीज में सबकी नजर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर है. रोहित शर्मा पहली बार बतौर खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे. हाल ही में रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान बनाया गया है. भले ही रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं हैं लेकिन बल्लेबाज के तौर पर अभी भी रोहित फैन्ल के सबसे चहेते खिलाडी हैं. इस वनडे सीरीज में हिट मैन एक बार फिर अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे. इस वनडे सीरीज में रोहित के पास एक नहीं बल्कि 10 महारिकॉर्ड बनाने का मौका होगा.
रोहित के पास इतिहास रचने का मौका
- इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित के पास 20,000 रन बनाने का मौका होगा. इसके लिए रोहित को वनडे सीरीज में 300 रन बनाने होंगे. अबतक सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 20000 रन बनाए हैं.
- रोहित भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में 12 छक्के लगा लेते हैं, तो वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.
- रोहित शर्मा 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के पांचवें खिलाड़ी बन जाएंगे. अबतक रोहित ने 499 इंटरनेशनल मैच भारत के लिए खेले हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, एमएस धोनी और विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 से ज्यादा मैच खेले हैं.
- रोहित के नाम वनडे में 273 वनडे मैचों में 11168 रन बनाए हैं, 54 रन बनाते ही रोहित वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. ऐसा कर रोहित, सौरव गांगुली से आगे निकल जाएंगे. गांगुली ने अपने वनडे करियर में 308 मैच खेलकर 11221 रन बनाए हैं.
- रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट में 1000 रन पूरा करने का मौका होगा. इसके लिए रोहित को 10 रन और बनाने हैं. ऐसा करते ही रोहित भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे में 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. रोहित ने अबतक ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 मैचों में 990 रन हैं. विराट कोहली 18 वनडे मैचों में 802 रनों के साथ इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं.
- रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक पूरा करने से एक शतक दूर हैं. एक शतक लगाने ही हिट मैन इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 शतक पूरा करने में सफल हो जाएंगे. अब तक रोहित ने टेस्ट में 12, वनडे में 32 और टी-20 इंटरनेशनल में 5 शतक लगा चुके हैं.
- ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में रोहित ने 8 शतक लगाए हैं. एक शतक लगाते ही रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर की बराबरी करने में सफल हो जाएंगे. सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 9 शतक लगाए हैं.
- यदि रोहित दो शतक लगाने में सफल रहे तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 10 वनडे शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.
- इसके अलावा यदि रोहित दो शतक लगा पाने में सफल रहे तो बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने लगाने के मामले में सचिन की बराबरी कर लेंगे. सचिन ने बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में 45 शतक लगाए हैं. रोहित के नाम अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 349 मैचों में 44 शतक दर्ज है. डेविड वार्नर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. ऑस्ट्रेलिया के वॉर्नर ने बतौर ओपनर 374 मैच में 49 शतक लगाए हैं.
- बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सहवाग के नाम है. वीरेंद्र सहवाग ने 15,758 रन बनाए हैं. वहीं, अब रोहित 174 रन बनाने में सफल रहते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. रोहित ने बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक 374 पारियों में 15,585 रन बनाए हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं