IND vs AUS, Rohit Sharma: हिट मैन के पास इतिहास रचने का मौका, ऐसा करते ही तोड़ बना देंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड

Rohit Sharma upcoming record : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस सीरीज में सबकी नजर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर है. रोहित शर्मा पहली बार बतौर खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे. हाल ही में रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे का नया कप्तान बनाया गया है. भले ही रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं हैं लेकिन बल्लेबाज के तौर पर अभी भी रोहित फैन्ल के सबसे चहेते खिलाडी हैं. इस वनडे सीरीज में हिट मैन एक बार फिर अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे. इस वनडे सीरीज में रोहित के पास एक नहीं बल्कि 10 महारिकॉर्ड बनाने का मौका होगा.

रोहित के पास इतिहास रचने का मौका