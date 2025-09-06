Asia Cup में किन जांबाजों ने लगाए हैं सर्वाधिक छक्के? टॉप 5 में 4 भारतीय, पहला खिलाड़ी है खास

Most Sixes in Asia Cup History: एशिया कप 2025 के आगाज में अब गिनती के महज तीन दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट को लेकर हर कोई रोमांचित है. रोमांचकता का एक बड़ा कारण प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का टी20 फॉर्मेट में भी खेला जाना है. हर किसी को उम्मीद है कि इस बार उन्हें मैदान में खूब छक्के-चौके देखने को मिलेंगे. यही वजह है कि फैंस ने संयुक्त अरब अमीरात का रुख करना शुरू कर दिया है. अब जब एशिया कप में छक्के-चौकों की बात हो ही रही है तो बात करें यहां अबतक एशिया के किन पांच धुरंधरों ने सर्वाधिक छक्के लगाए हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

रोहित शर्मा

खास लिस्ट में पहला नाम रोहित शर्मा का आता है. उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से शिरकत करते हुए यहां सर्वाधिक 40 छक्के लगाए हैं. हालांकि, अब वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में दूसरे खिलाड़ियों के पास उनके रिकॉर्ड को तोड़ने का सुनहरा मौका है.

शाहिद अफरीदी

दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का नाम आता है. उन्होंने यहां 26 छक्के लगाए हैं, जो कि रोहित के कुल छक्कों की संख्या से 14 छक्के कम हैं. हालांकि, वह पाकिस्तान की तरफ से प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

सनथ जयसूर्या

तीसरे पायदान पर पूर्व श्रीलंकन दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या काबिज हैं. जिन्होंने एशिया कप में 23 छक्के उड़ाए हैं. वह भी अफरीदी की तरह अपनी टीम श्रीलंका के लिए एशिया कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं.

विराट कोहली और सुरेश रैना

चौथे पायदान पर दो खियालड़ियों का नाम आता है. ये दोनों खिलाड़ी कोई और नहीं दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और सुरेश रैना हैं. इन दोनों खियालड़ियों ने टीम इंडिया की तरफ से एशिया कप में क्रमशः 18-18 छक्के लगाए हैं.

एमएस धोनी

पांचवें पायदान पर 2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान एमएस धोनी का नाम आता है. जिन्होंने एशिया कप में 16 छक्के लगाए हैं.

