वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर तक, पाक क्रिकेटरों और उनकी पत्नियों के बीच उम्र का फासला देख चौंक जाएंगे आप

पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों और उनकी पत्नियों के बीच उम्र का काफी लंबा फासला है. जैसे शोएब अख्तर पत्नी रुबाब खान उनसे करीब 18 साल छोटी हैं.

वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर तक, पाक क्रिकेटरों और उनकी पत्नियों के बीच उम्र का फासला देख चौंक जाएंगे आप
Wasim Akram and Shaniera Akram
  • पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों शोएब अख्तर, वसीम अकरम और शोएब मलिक की पत्नियां उनसे उम्र में काफी छोटी हैं
  • शोएब अख्तर की पत्नी रुबाब खान उनसे अठारह साल छोटी हैं, और दोनों ने 2014 में विवाह किया था
  • वसीम अकरम की दूसरी पत्नी शैनेरा थॉम्पसन उनसे सत्रह साल छोटी हैं, उनकी शादी 2013 में हुई थी
मौजूदा समय में पाकिस्तान के साथ जरूर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं. मगर देश के कई क्रिकेट प्रेमी आज भी पड़ोसी देश के क्रिकेटरों को पसंद करते हैं. लोग उनसे जुड़ी छोटी से छोटी बातों को जानना चाहते हैं. शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक जैसे खिलाड़ी आज भी भारतीय फैंस के दिलों पर राज करते हैं. लोग उनके परिवार और बच्चों के बारे में भी जानना चाहते हैं. इसी कड़ी में हमने आज पाकिस्तान के उन तीन चुनिंदा खिलाड़ियों का चुनाव किया है. जिनकी पत्नियां उम्र में उनसे काफी छोटी हैं. उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं- 

शोएब अख्तर और रुबाब खान

खास लिस्ट में पहला नाम वर्ल्ड क्रिकेट में 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' नाम से मशहूर शोएब अख्तर का आता है. अख्तर की पत्नी का नाम रुबाब खान है. आपको जानकर हैरानी होगी कि शोएब अख्तर की पत्नी रुबाब खान उनसे 18 साल छोटी हैं. हालांकि, इसके बावजूद उनके बीच समझ की कोई कमी नहीं है और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं. शोएब अख्तर और रुबाब खान ने एक दूसरे का हाथ 2014 में थामा था. 

वसीम अकरम और शैनेरा थॉम्पसन 

शोएब अख्तर और रुबाब खान की तरह ही वसीम अकरम और उनकी पत्नी शैनेरा थॉम्पसन के उम्र में भी काफी गैफ है. शैनेरा थॉम्पसन 'स्विंग के सुल्तान' से करीब 17 साल छोटी हैं. आपको बता दें कि शैनेरा, अकरम की दूसरी पत्नी हैं. क्यूट कपल्स की शादी साल 2013 मे हुई थी. 

शोएब मलिक और सना जावेद

सानिया मिर्जा से तलाक लेने के बाद शोएब मलिक ने सना जावेद से शादी की थी. आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों के बीच 11 साल का अंतर है. सना जावेद, शोएब मलिक की तीसरी पत्नी हैं. 

आपको बात दें कि शोएब मलिक का जन्म एक फरवरी साल 1982 में पाकिस्तान के सियालकोट सिटी में हुआ था. फिलहाल वह पाकिस्तान की टीम से बाहर चल रहे हैं. मौजूदा समय में वह केवल एक ही फॉर्मेट टी20 में सक्रिय हैं. टेस्ट और वनडे फॉर्मेट से वह संन्यास ले चुके हैं. 

