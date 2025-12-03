विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA: रोहित शर्मा हुए निराश, कुछ ऐसे मात्र 14 रन पर गवां दिया विकेट, रिएक्शन हुआ वायरल

Rohit Sharma Reaction after Dismissel IND vs SA 2nd ODI: अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. रोहित 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SA: रोहित शर्मा हुए निराश, कुछ ऐसे मात्र 14 रन पर गवां दिया विकेट, रिएक्शन हुआ वायरल
Rohit Sharma Reaction after Dismissel IND vs SA 2nd ODI
  • भारत और अफ्रीका के बीच रायपुर में खेले जा रहे दूसरे वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी की शुरुआत अच्छी की थी
  • रोहित शर्मा ने 14 रन बनाए और 138.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गेंद पर डी कॉक द्वारा कैच आउट हुए
  • कप्तान टेम्बा बावुमा ने रिव्यू लिया, जिसमें अल्ट्राएज से पता चला कि गेंद बल्ले से लगी थी और रोहित आउट हुए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rohit Sharma Reaction after Dismissel IND vs SA 2nd ODI: रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी दिखी और पहले विकेट के लिए जायसवाल और रोहित शर्मा  के बीच 40 रन की पार्टनरशिप हुई, हालांकि ये जोड़ी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और रोहित शर्मा 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर नांद्रे बर्गर की गेंद पर डी कॉक ने कैच किया और रोहित आउट हुए. इस गेंद की गति 138.5 प्रति/घंटे की थी. बर्गर ने अंपायर की तरफ देखा और कीपर को यकीन हो गया की रोहित के बल्ले से गेंद लगी है इसके बाद बावुमा ने रिव्यू ले लिया. लेंथ से दूर एंगल करते हुए रोहित ने क्रीज से डिफेंड किया और गेंद किनारे के बहुत करीब थी. इसके बाद अल्ट्राएज पर एक स्पाइक दिखा जब गेंद बल्ले के पास से होकर गुजरी. 

इस दौरान रोहित शर्मा खुद में कॉंफिडेंट दिख रहे थे की उनके बल्ले से गेंद लगकर विकेटकीपर के पास नहीं गई है, लेकिन अल्ट्राएज में कहानी पूरी तरह साफ हो गई. हालांकि रोहित शर्मा इस दौरान खुद से बहुत निराश दिखें. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 175 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और 8 गेंद में 3 चौकों की मदद से 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

रोहित के नाम 504 मैचों में 42.46 के एवरेज से 19,973 इंटरनेशनल रन हैं, जिसमें 50 सेंचुरी और 110 फिफ्टी शामिल हैं. इंडिया के इस ओपनर ने 67 टेस्ट में 4,301 रन बनाए हैं. उनके नाम T20I में 4,231 और ODI में 11,441 रन हैं.

इस साल ODI में, हिटमैन ने 13 मैचों में 51.00 के एवरेज और 99 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 575 रन बनाए हैं, जिसमें दो सेंचुरी और तीन फिफ्टी शामिल हैं, जिसमें 121* का बेस्ट स्कोर भी शामिल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket
Get App for Better Experience
Install Now