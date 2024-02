"किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर किए जाने ...", रोहित शर्मा ने बताया, बतौर कप्तान सबसे ज्यादा मुश्किल किस बात को लेकर होती है

Rohit Sharma on captainship: रोहित शर्मा ने कही बड़ी बात

Rohit Sharma On His Captaincy: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (India Captain Rohit Sharma On His Captaincy) ने अपनी कप्तानी को लेकर बात की है और ये भी बताया है कि कप्तान का टीम में अहम काम क्या होना चाहिए और साथ ही सबसे मुश्किल काम कप्तान का क्या होता है. दरअसल, लियो1, मास्टरकार्ड और एनएसडीएल इवेंट में रोहित ने अपनी कप्तानी को लेकर काफी बातें की और ये भी बताया कि उनकी कप्तानी में सबसे ज्यादा मुश्किल उस समय आती है जब किसी खिलाड़ी को टीम से बाहर किए जाने की बात आती है. रोहित ने इवेंट में कहा, "मुझे लगता है कि यह काम सबसे ज्यादा मुश्किल है. बतौर कप्तान का सबसे कठिन काम है जो आप उनसे करवाना चाहते हैं. क्योंकि वे एक अलग मानसिकता के साथ आते हैं और वे वही करना चाहते हैं जो वे करना चाहते हैं.