दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में शनिवार देर रात को हुई तेज बारिश ने भले ही गर्मी से लोगों को राहत दे दी है लेकिन इसके कारण कई लोगों को खासा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है. दरअसल, दिल्ली में हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और कुछ जगह तो पानी इतना अधिक भर गया है कि कार ही डूब गई.

दरअसल, दिल्ली कैंट इलाके में भारी बारिश के कारण पानी भर गया और इस वजह से वहां से गुजर रही एक कार और बस पानी में डूब गए. पानी इतना अधिक भरा हुआ था कि कार पूरी की पूरी डूब गई और बस भी आधी पानी के अंदर डूब गई.

#WATCH | Delhi | A bus and a car are submerged in water in the Delhi Cantt area after heavy rains caused severe waterlogging in several parts of the National Capital pic.twitter.com/QTiB4OThIO

इतना ही नहीं मेहरोली के नजदीक के एक अन्य वीडियो में भी अंडरपास में भी भारी बारिश के कारण बहुत अधिक पानी भर गया. इस वजह से यहां भी आने जाने वाली गाड़ियां आधी-आधी पानी में डूब जा रही हैं.

Delhi: Heavy overnight rainfall led to severe water accumulation in the key underpass connecting Delhi to the airport. Due to waterlogging in the airport underpass, several vehicles were seen stalled in deep water. Dozens of vehicles got submerged and damaged pic.twitter.com/LCsppUhpqw