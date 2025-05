Delhi Rains: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है. दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद सहित एनसीआर के अन्य इलाकों में तेज आंधी से जनजीवन अस्‍तव्‍यवस्‍त हो गया. पहले आंधी और उसके बाद गरज के साथ जबरदस्‍त बारिश दर्ज की गई. बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया. साथ ही ठंडी हवाओं ने दिल्‍ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत दी है. हालांकि आंधी के कारण लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ी है. मौसम विभाग ने पहले ही मौसम में बदलाव को लेकर चेता दिया था.

दिल्‍ली-एनसीआर के इलाके में लोगों को शनिवार को भीषण गर्मी से जूझना पड़ा. हालांकि रात को जबरदस्‍त बारिश ने लोगों को राहत दी है. गरज के साथ कई जगहों पर बारिश हुई है. इसके कारण जगह-जगह पानी भर गया है. रात का समय होने से जाम की ज्‍यादा दिक्‍कत पैदा नहीं हुई.

हालांकि बिजली चमकने और बादलों की गड़गड़ाहट से चैन की नींद में सो रहे बहुत से लोग जाग गए. बादलों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि कई वाहनों के साइरन बजने लगे.

दिल्‍ली के शास्‍त्री भवन के सामने का एक वीडियो सामने आया है.

नोएडा में जबरदस्‍त बारिश देखने को मिली. देखते ही देखते जगह-जगह पर पानी ही पानी नजर आया. मूसलाधार बारिश के कारण स्‍थानीय कॉलोनियों और सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया. तेज हवाओं के साथ यहां पर जमकर बारिश हुई है.

इसके साथ ही हरियाणा के कई इलाकों में भी बारिश हुई है. हरियाणा के झज्‍जर में बारिश का एक वीडियो सामने आया है.

इससे पहलीे, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली सहित उसके आस-पास के इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और अपने पूर्वानुमान में 60 से 100 किलोमीटर प्रतिघंटे तक की हवा चलने का अनुमान जताया था.

Red warning issued in Nowcast for Delhi and NCR valid for next 2-3 hours



Light to moderate rain accompanied with severe thunderstorm/lightning/hailstorm, and strong surface wind (60-100 kmph) likely to occur: IMD