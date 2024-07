Rohit Sharma: भारत लौटने से पहले रोहित शर्मा के पोस्ट ने मचाई खलबली, खुशी से झूम उठे फैंस

Indian Cricket Team; Rohit Sharma Post on X: टी20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को गुरुवार को खुली बस में रोड शो (Team India Open Bus Road Show in Mumbai) के बाद यहां वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जायेगा. भारतीय टीम के गुरुवार को सुबह छह बजकर 20 मिनट पर नयी दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. फ्लाइट कल सुबह दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरेगी. टीम सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Team India Meet PM Modi) से उनके निवास पर मुलाकात करेगी. इसके बाद टीम मुंबई के लिए उड़ान भरेगी जहां उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.''

भारत लौट रही टीम इंडिया का फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है, इस बीच टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एक्स (Rohit Sharma post on 'X' for Indian Fans) पर फैंस के नाम एक पोस्ट शेयर किया है रोहित (Rohit Sharma Invites Fans at Vankhede Stadium for Celebration) ने पोस्ट में फैंस के साथ इस जीत के जश्न को मानाने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया है, पोस्ट में रोहित ने लिखा "हम आप सभी के साथ इस खास पल का आनंद लेना चाहते हैं. तो चलिए 4 जुलाई को शाम 5:00 बजे से मरीन ड्राइव और वानखेड़े में विजय परेड के साथ इस जीत का जश्न मनाते हैं.

यह घर आ रहा है ❤️🏆

🇮🇳, we want to enjoy this special moment with all of you.



So let's celebrate this win with a victory parade at Marine Drive & Wankhede on July 4th from 5:00pm onwards.



It's coming home ❤️🏆