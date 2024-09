रोहित शर्मा जिम में बनें बाहुबली, भारी भरकम टायर को खिलौने की तरह उठा पटका, VIDEO

Rohit Sharma Gym Exercise Video: वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम की अगुवाई करने वाले दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वह बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले जिम में जमकर पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं. भारतीय कप्तान को यहां रनिंग के साथ-साथ टायरों के साथ एक्सरसाइज करते हुए देखा जा सकता है. 'हिटमैन' शर्मा टायरों के साथ जिस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं. उसे देख हर कोई हैरान है.

बात करें बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने कुल 3 टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 3 पारियों में 11.00 की औसत से महज 33 रन निकले हैं. बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में खबर लिखे जाने तक उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 21 रनों का है. उन्होंने विपक्षी टीम के खिलाफ इस बीच 4 चौके और 1 छक्का लगाया है.

CAPTAIN ROHIT SHARMA working hard in the Gym ahead of the Test season. 🇮🇳 pic.twitter.com/8DnxWgdnOU