OpenAI ने भारत में लॉन्च किया ChatGPT Go प्लान, सिर्फ 399 रुपये महीने में मिलेंगे पावरफुल AI फीचर्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर किसी की जेब तक पहुंचने वाली है? ओपनएआई ने भारत में एक नया प्लान लॉन्च (ChatGPT Subscription Plan) किया है, जिसका नाम है ChatGPT Go. इसकी कीमत सिर्फ 399 रुपये प्रति माह रखी गई है और इसका पेमेंट आप आसानी से UPI से कर सकते हैं.

नए प्लान में क्या मिलेगा?

कंपनी का कहना है कि ChatGPT Go में यूजर्स को GPT-5 का एक्सेस मिलेगा और इसमें फ्री प्लान (OpenAI ChatGPT Go subscription) के मुकाबले 10 गुना ज्यादा सुविधाएं होंगी. जानिए क्या-क्या फायदा आपको मिलने जा रहा है...

10 गुना ज्यादा मैसेज लिमिट

10 गुना ज्यादा इमेज जेनरेशन

10 गुना ज्यादा फाइल या इमेज अपलोड

दोगुनी लंबी मेमोरी, जिससे पर्सनलाइज्ड जवाब मिलेंगे

ChatGPT Go बाकी प्लान से सस्ती कीमत पर उपलब्ध

भारत में पहले से ही ChatGPT के दो पेड प्लान मौजूद हैं:

ChatGPT Plus : 1,999 रुपये प्रति माह (फास्ट परफॉर्मेंस और हाई यूसेज लिमिट)

ChatGPT Pro : 19,900 रुपये प्रति माह (बड़े बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए)

अब ChatGPT Go सस्ती कीमत (ChatGPT Go Subscription Price) पर उन यूजर्स के लिए है, जिन्हें ज्यादा फीचर्स चाहिए लेकिन हाई कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते.

OpenAI का भारत पर खास फोकस क्यों?

ओपनएआई के वाइस प्रेसिडेंट निक टर्ली ने कहा कि भारत चैटजीपीटी (ChatGPT Go subscription India) का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता मार्केट है. लाखों लोग हर दिन इसे पढ़ाई, काम, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं.कंपनी का मानना है कि ChatGPT Go से और भी ज्यादा लोग एआई टूल्स को सस्ती कीमत पर इस्तेमाल कर पाएंगे.

सैम ऑल्टमैन का बयान

ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि अमेरिका के बाद भारत कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट है और आने वाले समय में यह पहला नंबर भी बन सकता है. उन्होंने कहा कि भारत में एआई को अपनाने की रफ्तार वाकई बेहद तेज है.

ChatGPT का कमाई में रिकॉर्ड

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ChatGPT ने ऐप्स की कमाई में भी अपने सभी प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ दिया है. चैटजीपीटी का एवरेज रेवेन्यू प्रति इंस्टॉल 2.91 डॉलर है, जबकि Anthropic का Claude 2.55 डॉलर और एलन मस्क का Grok सिर्फ 0.75 डॉलर पर है.