Miss Universe India 2025: इस सवाल का जवाब देकर मिस यूनिवर्स इंडिया बनीं मनिका विश्वकर्मा, सुनकर हो जाएंगे इंप्रेस

Miss Universe India 2025: मनिका विश्वकर्मा (Manika Vishwakarma ) ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज अपने नाम कर लिया है. फाइनल राउंड में मनिका ने ऐसा जवाब दिया, जिसने उन्हें बाकी सभी प्रतियोगियों से अलग कर दिया.

मिस यूनिवर्स इंडिया बनीं मनिका विश्वकर्मा

Miss Universe India 2025 Winner: राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा (Manika Vishwakarma ) ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज अपने नाम कर लिया है. जयपुर में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने मनिका को क्राउन पहनाया. इस खास मौके पर पूरे देश की निगाहें मंच पर थीं. फाइनल राउंड में मनिका ने ऐसा जवाब दिया, जिसने उन्हें बाकी सभी प्रतियोगियों से अलग कर दिया.

पूछा गया था ये सवाल

फाइनल राउंड में मनिका से सवाल पूछा गया था, 'अगर आपको महिलाओं की शिक्षा या गरीब परिवारों की आर्थिक मदद में से एक चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगी और क्यों?'

मनिका ने बहुत सोच-समझकर जवाब दिया, 'ये सिक्के के दो पहलू हैं. महिलाएं जब शिक्षा से वंचित रहती हैं तो यही गरीबी का कारण बनता है. अगर मुझे चुनना हो, तो मैं महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दूंगी. क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकती है.'

मनिका ने आगे कहा, 'आर्थिक मदद थोड़े समय के लिए काम आती है, लेकिन शिक्षा जीवनभर का समाधान है.'

इसी शानदार सोच और आत्मविश्वास ने उन्हें विजेता बना दिया.

अन्य विजेताएं

बता दें कि फाइनल में उत्तर प्रदेश की तन्या शर्मा फर्स्ट रनर-अप रहीं. हरियाणा की महक ढींगरा सेकेंड रनर-अप बनीं, जबकि अमीशी कौशिक थर्ड रनर-अप रहीं. सभी प्रतियोगियों ने अपने-अपने अंदाज से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन मनिका का जवाब सबसे अलग साबित हुआ.

अब मनिका इस साल के आखिर में थाईलैंड में होने वाली 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी. इस प्रतियोगिता में 130 देशों की हसीनाएं पार्टिसिपेट करने वाली हैं. हालांकि, पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि मनिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम रोशन करेंगी.

