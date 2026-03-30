Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने तोड़ा विराट कोहली का 'मेगारिकॉर्ड', इस मामले में बने IPL के नंबर 1 बल्लेबाज

Rohit Sharma Break Virat Kohli Record IPL 2026: मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2026 का आगाज जीत के साथ किया है. रविवार को वानखेड़े के मैदान पर खेले गए मुकाबले में मुंबई ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 6 विकेट से हराया. रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 78 रनों की दमदार पारी खेली. रोहित ने विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. रोहित आईपीएल में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित ने केकेआर के खिलाफ 1161 रन बनाए हैं. उन्होंने इस मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है. कोहली ने पंजाब किंग्स के गेंदबाजी अटैक के खिलाफ 1159 रन बनाए हैं.

रोहित आईपीएल में कोलकाता के खिलाफ भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं. मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान ने डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ है. वॉर्नर ने केकेआर के खिलाफ 1093 रन बनाए हैं. केकेआर के खिलाफ रोहित बेहतरीन लय में नजर आए. उन्होंने रयान रिकेल्टन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए महज 11.5 ओवर में 148 रन जोड़े. रोहित ने 38 गेंदों का सामना करते हुए 78 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में रोहित ने 6 चौके और 6 छक्के लगाए. वहीं, रिकेल्टन ने 43 गेंदों में 188 के स्ट्राइक रेट से 81 रन बनाए.

रोहित-रिकेल्टन की शानदार पारी के दम पर मुंबई इंडियंस ने केकेआर से मिले 221 रनों के लक्ष्य को 19.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. आईपीएल इतिहास में यह मुंबई का अब तक का सबसे बड़ा रन चेज भी है. इससे पहले मुंबई ने साल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 221 रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया था.

इससे पहले, टॉस गंवाने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 220 रन बनाए. टीम की तरफ से कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 40 गेंदों में सर्वाधिक 67 रन बनाए. वहीं, फिन एलन ने सिर्फ 17 गेंदों का सामना करते हुए 37 रनों की दमदार पारी खेली. नंबर चार पर बल्लेबाजी करने उतरे अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंदों में 51 रनों का योगदान दिया, जबकि रिंकू सिंह ने 21 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए.