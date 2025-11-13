IND vs SA: ऋषभ पंत ने चोट से वापसी पर भगवान को कहा शुक्रिया, 'हमेशा दयालु रहे हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया

Rishabh Pant on his Comeback from Injury IND vs SA: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने दाहिने टखने में लगी चोट के कारण लगभग चार महीने के अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी पर खुशी व्यक्त की. पंत शुक्रवार से ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं. पंत ने पिछले महीने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की, जब उन्होंने बेंगलुरु में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दो अनौपचारिक टेस्ट मैचों में भारत ए टीम का नेतृत्व किया. इससे पहले, उन्होंने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैबिलिटेशन पूरा किया, जिसके बाद उन्हें चयन के लिए फिट पाया गया.

बीसीसीआई द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में पंत ने कहा, "चोट लगने के बाद वापसी करना कभी आसान नहीं होता. लेकिन भगवान हमेशा दयालु रहे हैं और उन्होंने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है, और इस बार भी, और वापसी पर बहुत खुश हूं."

"देखिए, जब भी मैं मैदान पर उतरता हूं, मैं एक चीज़ के लिए आभारी होने की कोशिश करता हूं. इसलिए मैं हमेशा ऊपर देखता हूं और ईश्वर, अपने माता-पिता, अपने परिवार, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने (रिकवरी के दौरान) मेरा साथ दिया," उन्होंने आगे कहा.

28 वर्षीय इस खिलाड़ी ने बताया कि कैसे वह रिकवरी के दौरान उत्साहित रहे और उन्होंने नकारात्मकता पर कैसे काबू पाया. "मैं एक चीज़ करता हूं जो नियंत्रण में है, उस पर ध्यान केंद्रित करता हूं; भाग्य एक ऐसी चीज़ है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते. इसलिए, मैं इसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ऐसे बहुत से कारक हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आप अपना ध्यान ऐसी जगह पर रख सकें जहां बहुत सी चीज़ें आपको प्रभावित न कर रही हों, और आप केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए मायने रखती हैं. अगर आप ऐसे काम करते रहें जिनसे आपको अच्छा महसूस हो, खासकर जब आप चोटिल हों, तो आपको खुशी मिलेगी."

पंत ने आगे कहा, "बस उस दायरे में रहें जहां आप सहज महसूस करें, कड़ी मेहनत करें, अनुशासित रहें, और ऐसे दायरे में रहें जहां आप सीखने के लिए तैयार हों, लेकिन साथ ही हर काम करते हुए उस समय का आनंद भी लें. आप जो भी कर रहे हैं, आपको उस पल का आनंद लेना चाहिए, अपना 100 प्रतिशत देना चाहिए और उसमें आनंद और खुशी ढूंढनी चाहिए."

भारत ए सीरीज़ की चार पारियों में, पंत ने 17, 90, 24 और 65 के स्कोर बनाए. मैनचेस्टर में सीरीज़ के चौथे टेस्ट के दौरान इस विकेटकीपर-बल्लेबाज के पैर के अंगूठे में चोट लग गई थी. दौरे की सात पारियों में, पंत ने 479 रन बनाए, जिसमें दो शतक और तीन अर्द्धशतक शामिल हैं.