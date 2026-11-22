केएल राहुल और ऋषभ पंत के शतकों की मदद से भारत ने 166 ओवरों में 720/9 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी. न्यूजीलैंड में किसी भी टीम द्वारा टेस्ट मैच में बनाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. रविवार को बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन, भारतीय टीम ने 352 रनों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली.

राहुल ने 290 गेंदों पर शानदार 136 रन बनाकर टीम के लिए मजबूत नींव रखी. इसके साथ ही, वे चारों SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर बन गए. इसके बाद पंत ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 153 गेंदों पर 128 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 6 छक्के शामिल थे. वे SENA देशों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं.

इनके अलावा शुभमन गिल (98), यशस्वी जायसवाल (85), देवदत्त पडिक्कल (80) और ध्रुव जुरेल (78) ने भी अर्धशतक जड़े. भारतीय बल्लेबाजों ने एक ऐसी पिच पर जमकर रन बनाए, जहां गेंदबाजों के लिए कुछ खास मदद नहीं थी.

चौथे दिन, पंत (जिन्होंने 135 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था) लंच से ठीक पहले रचिन रवींद्र का शिकार बने. हालांकि, लंच के बाद के सत्र में ध्रुव जुरेल और वाशिंगटन सुंदर (26 गेंदों पर 24 रन) ने तेजी से रन बनाना जारी रखा. इस दौरान एक पल के लिए माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया, जब डेरिल मिशेल के गेंदबाजी करने से ठीक पहले वाशिंगटन पीछे हट गए, जिस पर गेंदबाज ने उन्हें घूर कर देखा. काइल जैमीसन के मैदान से बाहर होने के बीच, जुरेल और वाशिंगटन के बीच की साझेदारी आसानी से 50 रनों के पार पहुंच गई.

दिलचस्प बात यह है कि भारत की पहली सात साझेदारियों में से हर एक ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया—टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. जुरेल ने 61 गेंदों में बिना किसी जोखिम के अपने 50 रन पूरे किए, जबकि रवींद्र ने वाशिंगटन को 24 रन पर कैच एंड बोल्ड कर दिया. आकाश दीप ने कुछ देर आक्रामक रुख अपनाते हुए 5 गेंदों में 13 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल थे, लेकिन फिर वे ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर डीप में कैच आउट हो गए.

इसके बाद जुरेल ने फिलिप्स की गेंद को लॉन्ग-ऑन की तरफ हवा में उछाला, लेकिन गेंद मिशेल के हाथों से फिसलकर चौके के लिए चली गई. जुरेल ने अगली गेंद पर छक्का जड़ा, लेकिन उसके बाद वाली गेंद पर वे स्टंप आउट हो गए, जिसके बाद भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी.

भारत का 720/9 का स्कोर, 2019 में हैमिल्टन में बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड के 715/6 के स्कोर से आगे निकल गया. यह घर से बाहर भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है और कुल मिलाकर तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 759/7 और 2009 में श्रीलंका के खिलाफ 726/9 का स्कोर बना था. फिलिप्स ने 154 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि रवींद्र ने 44 रन देकर 2 विकेट चटकाए. अब न्यूजीलैंड के सामने बाकी बचे साढ़े चार सेशन तक बल्लेबाजी करने और मैच बचाने की एक कठिन चुनौती है.

संक्षिप्त स्कोर: न्यूजीलैंड 121 ओवर में 368 रन (हेनरी निकोल्स 175; जसप्रीत बुमराह 4-92), भारत 166 ओवर में 720/9 (केएल राहुल 136, ऋषभ पंत 128; ग्लेन फिलिप्स 3-154, रचिन रवींद्र 2-44). न्यूजीलैंड अभी भी भारत से 352 रन पीछे है.

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