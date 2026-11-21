तुर्की ने दावा किया है कि अपनी सेना में बिना पायलट वाला लड़ाकू विमान शामिल करने वाला वो पहला देश बन गया है. इस विमान को बनाने वाली कंपनी 'बायकर' ने बताया कि पहला 'किज़िलेल्मा' लड़ाकू विमान सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया है. बायकर के अनुसार, 600 टेस्ट और ट्रेनिंग उड़ानें पूरी करने के बाद, इसके तीन विमान अब सक्रिय सेवा में आ गए हैं. कंपनी ने यह नहीं बताया कि ये विमान किस तारीख को सौंपे गए या किस सुरक्षा शाखा को मिले हैं.

राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगन ने कहा, "आज एक ऐतिहासिक दिन है, जब एक बड़ा सपना सच हो गया है." एर्दोगन ने तुर्की के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एनसोसयाल' पर लिखा, "मुझे विश्वास है कि हमारी शानदार सेना 'बायराक्तार किज़िलेल्मा' की मदद से एक के बाद एक जीत हासिल करेगी. मुझे उम्मीद है कि यह अहम उपलब्धि बड़ी सफलता लेकर आएगी."

किज़िलेल्मा लड़ाकू विमान की खासियत

कम रडार विजिबिलिटी (ताकि रडार पर आसानी से न दिखे) और बेहतरीन पैंतरेबाज़ी के लिए डिजाइन किए गए 'किज़िलेल्मा' का अधिकतम टेकऑफ़ वज़न 8.5 टन है. इसमें 1.5 टन पेलोड ले जाने की क्षमता है, जिसे इसके अंदर बने हथियारों के डिब्बे में रखा जा सकता है.

यह 'मैक 0.9' (यानी ध्वनि की गति का 90%) की अधिकतम रफ़्तार तक पहुंच सकता है और तीन घंटे से ज़्यादा समय तक हवा में रह सकता है.

बायकर के मुताबिक, 'किज़िलेल्मा' ऐसा पहला बिना पायलट वाला लड़ाकू विमान है, जिसने अपने खुद के 'एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे' (AESA) रडार से किसी हवाई लक्ष्य का पता लगाया और फिर देश में ही बनी 'एयर-टू-एयर' मिसाइल से उसे मार गिराया.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस ऑटोनॉमस फॉर्मेशन फ्लाइट और स्मार्ट फ्लीट क्षमताओं के साथ, यह विमान भविष्य के हवाई युद्ध सिद्धांतों को आकार देने के लिए तैयार है.

किज़िलेल्मा की कॉन्सेप्ट तस्वीरें जुलाई 2021 में जारी की गईं और मार्च 2022 में इसका उत्पादन शुरू हुआ. कंपनी के 2023 के मूल लक्ष्य से पहले ही, दिसंबर 2022 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी.

अप्रैल 2023 में, किज़िलेल्मा ने बायकर के 'अकिन्सी' आर्म्ड ड्रोन के साथ बहुत करीब से उड़ान भरी. कंपनी के अनुसार, दो मानवरहित विमानों के बीच ऐसा फॉर्मेशन दुनिया में पहली बार हुआ था.

बाद में, इसने 'टेक्नोफेस्ट' एयरोस्पेस फेस्टिवल में 'सोलोतुर्क' और 'टर्किश स्टार्स' जैसी पायलट-युक्त एयरोबैटिक टीमों के साथ भी उड़ान भरी.

पिछले एक साल में इसके परीक्षणों में तेजी आई. अक्टूबर 2025 में, किज़िलेल्मा ने 'तोलुन' और 'तेबेर-82' हथियारों के साथ फायरिंग ट्रायल किए.

इसके बाद, नवंबर में इसमें 'तोयगुन' इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया.

कुछ दिनों बाद, उत्तरी काला सागर के सिनोप प्रांत के पास एक परीक्षण के दौरान, इस विमान ने 'गोकदोआन' बियॉन्ड-विजुअल-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके एक जेट-पावर्ड लक्ष्य को निशाना बनाया.

इस लक्ष्य को तुर्की की सबसे बड़ी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी 'असेलसन' द्वारा बनाए गए रडार से ट्रैक किया गया था, जबकि मिसाइल को सरकारी रिसर्च संस्थान 'तुबितक सागे' ने विकसित किया था.

बायकर ने बताया कि यह पहली बार था जब किसी मानवरहित लड़ाकू विमान ने बियॉन्ड-विजुअल-रेंज मिसाइल से किसी जेट-पावर्ड हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया.

दिसंबर 2025 में, दो किज़िलेल्मा जेट विमानों ने 'स्मार्ट फ्लीट ऑटोनॉमी' का उपयोग करते हुए एक साथ उड़ान भरी, जिससे उनकी 'स्वार्म' क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ.

मार्च 2026 में, इस विमान ने इटली के M-346 ट्रेनर जेट्स के साथ मिलकर एक 'ऑटोनॉमस फॉर्मेशन फ्लाइट' (स्वचालित उड़ान) पूरी की. यह कदम मानव-युक्त और मानव-रहित विमानों के संयुक्त संचालन की दिशा में एक अहम पड़ाव है. जुलाई में, 'किज़िलेल्मा' ने 'जेट-230' सुपरसोनिक मिसाइल से एक लक्ष्य को निशाना बनाया और अपने इंटरनल-बे (विमान के भीतर बने हिस्से) से 'टेबर-82' और 'तोलुन' हथियारों की फायरिंग का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया.

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