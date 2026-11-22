Diljit Dosanjh Concert:पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है. चंडीगढ़ के एक प्रोफेसर ने मांग की है कि उनके गानों की लिस्ट (सेटलिस्ट) से चार गानों को हटा दिया जाए, क्योंकि इनमें शराब, नशीले पदार्थों और हथियारों का जिक्र है. सिंगर अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' (Aura India Tour 2026) के तहत उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में परफॉर्म किया. चंडीगढ़ के एक सरकारी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता, डॉ. पंडितराव धरेनावर ने इन गानों पर आपत्ति जताई है और स्थानीय प्रशासन से दखल देने की मांग की है. धरेनावर ने अहमदाबाद में 'डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट' (DCPU) को एक लिखित शिकायत सौंपी. इसके बाद, यह मामला अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर कार्यालय के जरिए मोटेरा पुलिस स्टेशन भेज दिया गया.

यह भी पढ़ें- लता मंगेशकर का 66 साल पुराना वो गाना, जिसे अश्लील कह कर ऑल इंडिया रेडियो ने किया था रिजेक्ट, क्लर्क की एक गलती से आया लोगों के सामने

गुरुवार शाम को पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया. हालांकि, इस शिकायत के आधार पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है. जिन गानों पर उन्होंने आपत्ति जताई है, उनमें 'पटियाला पैग' (Patiala Peg) और '5 तारा' (5 Taara) शामिल हैं. प्रोफेसर का तर्क है कि ये गाने शराब पीने, नशीले पदार्थों के सेवन और हथियारों को बढ़ावा देते हैं. उन्होंने धार्मिक भावनाओं को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि पगड़ी पहनकर इस तरह के गाने गाना उचित नहीं है. धरेनावर ने जुलाई 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जारी एक निर्देश का हवाला दिया. इस आदेश में सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब, नशीले पदार्थों और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था. उन्होंने इन प्रतिबंधों को पंजाब और हरियाणा के बाहर भी लागू करने की मांग की है. धरेनावर ने कहा है कि अगर इन गानों पर रोक नहीं लगाई जाती है और अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में इन्हें बजाया जाता है, तो वह इस मामले को गुजरात हाई कोर्ट ले जाएंगे.

उनकी यह आपत्ति 15 नवंबर को इंदौर में होने वाले दोसांझ के शो से पहले की गई एक ऐसी ही शिकायत के बाद आई है. उनके दखल के बाद, अधिकारियों ने इवेंट आयोजकों को निर्देश दिया था कि वे अपने कार्यक्रम से उन चार गानों को हटा दें. अहमदाबाद कॉन्सर्ट के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है. स्टेडियम के आसपास 1,300 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा, कार्यक्रम की निगरानी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बम निरोधक दस्तों और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- पवन सिंह का पहला गाना, ओढ़निया वाली 29 साल पहले हुआ था रिलीज, यूट्यूब पर करोड़ों में व्यूज, क्या आपने सुना ?

सिंगर ने क्या कहा

सिंगर ने भारतीय कलाकारों के प्रति "दोहरे मापदंड" अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कोल्डप्ले (Coldplay) जैसे अंतरराष्ट्रीय कलाकारों को मिली प्रतिक्रिया और अपने गानों की आलोचना की तुलना करते हुए यह बात कही. मंच पर आने से पहले, दिलजीत ने दर्शकों को बताया कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में परफॉर्म करना उनके लिए कितनी खास बात है. उन्होंने अपने फैंस का भी आभार जताया, जिन्होंने उनके लंबे समय से देखे गए सपने को सच कर दिखाया. उन्होंने कहा, "हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैं. हमने वेम्बली (Wembley) में भी परफॉर्म किया है, लेकिन इस जगह पर परफॉर्म करना मेरा हमेशा से सपना था. आप लोगों ने उस सपने को पूरा किया है. बहुत-बहुत धन्यवाद. मैं आप सभी से प्यार करता हूं." दिलजीत ने आगे कहा कि उन्हें अपने ऊपर लगाई जा रही पाबंदियों से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ उन्हें ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है. “ये दोहरे मापदंड सिर्फ मुझ पर ही क्यों लागू होने चाहिए? मुझे समझ नहीं आता. अगर आप पाबंदियां लगाना चाहते हैं, तो मुझ पर लगाइए. मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो ये पाबंदियां लगाते हैं. गायक ने उन्हें उकसाने वालों को चेतावनी भी दी कि वे इसका जवाब देंगे.

