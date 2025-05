Rishabh Pant: बीच मैदान में आखिर ऐसा क्या हुआ, जो अपने ही गेंदबाज से खफा हो गए ऋषभ पंत?

Rishabh Pant Got Angry With Akash Deep: आईपीएल 2025 के लीग चरण का 64वां मुकाबला बीते गुरुवार (22 मई) को गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. जहां एलएसजी की टीम 33 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. पिछले मुकाबले में जरुर लखनऊ की टीम बाजी मारने में कामयाब रही, लेकिन लक्ष्य का बचाव करते हुए कप्तान ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से खुश नजर नहीं आए, खासकर आकाश दीप से. पारी का 16वां ओवर डालने आए दीप ने कुछ अनियंत्रित गेंदे डाली. जिसके बाद पंत को बीच मैदान में निराश होते हुए देखा गया. उन्होंने अपना हाथ उठाते हुए अपनी झुलझुलाहट का भी इजहार किया.

एलएसजी की तरफ से पारी का 16वां डालने आए आकाश दीप काफी महंगे रहे. 28 वर्षीय तेज गेंदबाज के खराब प्रदर्शन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने इस ओवर में एक वाइड समेत कुल 17 रन लुटा दिया.

Rishabh Pant is Unhappy with Akash Deep as SRK smashed 4 6 4 in 3 Balls.



