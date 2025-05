VIDEO: पूरन के ऊपर से बातों से वार कर रहे थे मोहम्मद सिराज, फिर इस तरह कैरेबियन स्टार ने लिया बदला

Mohammed Siraj Heated Exchange With Nicholas Pooran: आईपीएल 2025 के लीग चरण का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला बीते गुरुवार (22 मई) को गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. जहां पंत की अगुवाई वाली लखनऊ की टीम 33 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान जीटी के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और एलएसजी के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली.

दरअसल, एलएसजी की तरफ से जब मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे. उस दौरान इस साझेदारी को तोड़ने के लिए जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने पारी का 16वां ओवर अपने अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के हाथ में थमाया, लेकिन वह भी कप्तान के उम्मीदों पर कुछ खास खरे नहीं उतर पाए.

