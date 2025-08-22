Yuzvendra Chahal: युजवेंद्र चहल के ऊपर टिकी थी पूरी टीम, नहीं कर पाए कमाल, मिली हार

Northamptonshire vs Kent, One Day Cup 2025: वन-डे कप 2025 के ग्रुप 'बी' का एक मुकाबला 21 अगस्त को नॉर्थहैम्पटनशायर और केंट के बीच नॉर्थम्प्टन में खेला गया. जहां नॉर्थहैम्पटनशायर की टीम को भारतीय स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल से काफी उम्मीद थी. मगर वह कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाए. नतीजन टीम को 32 गेंद शेष रहते सात विकेट के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा. नॉर्थम्प्टन में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्थहैम्पटनशायर की टीम 47.2 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 243 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए आदी शर्मा सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 90 गेंदों में 91.11 की स्ट्राइक रेट से 82 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा स्टुअर्ट वैन डेर मेर्वे ने 48 गेंद में 37 और डोमिनिक लीच ने 35 गेंदों में 36 रनों का योगदान दिया. इन तीनों बल्लेबाजों के अलावा आर्यमन वर्मा ने 31 गेंद में 30 रन बनाए. बाकी के अन्य बल्लेबाज केंट के गेंदबाजों के सामने जूझते हुए ही नजर आए.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 244 रनों के लक्ष्य को केंट की टीम ने 44.4 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए बेन डॉकिन्स का बल्ला जमकर चला. उन्होंने 105 गेंद में 111 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. डॉकिन्स अलावा तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जॉय एविसन ने 106 गेंदों में 82 रनों का योगदान दिया.

इन गेंदबाजों को मिली सफलता

नॉर्थहैम्पटनशायर बनाम केंट मुकाबले में केंट की तरफ से जॉय एविसन ने सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की. उनके अलावा मैट पार्किंसन और जेडन डेनली ने क्रमशः दो-दो, जबकि फ्रेड क्लासेन, जैक लीनिंग और मोहम्मद रिजवी ने एक-एक विकेट चटकाए. वहीं नॉर्थहैम्पटनशायर की तरफ से निर्वाण रमेश, रोब केओघ और स्टुअर्ट वैन डेर मेर्वे के खाते में एक-एक विकेट आए.

उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए चहल

नॉर्थहैम्पटनशायर की टीम को चहल से काफी उम्मीद थी. मगर वह उन उम्मीदों पर कुछ खास खरे नहीं उतर पाए. टीम के लिए उन्होंने कुल 10 ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 4.40 की इकोनॉमी से 44 रन किए. मगर उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी. बल्लेबाजी के दौरान पहली ही गेंद पर वह जेडन डेनली की गेंद पर बोल्ड हुए थे.

