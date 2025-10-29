विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold-Silver Price: लगातार चौथे दिन फीका पड़ा गोल्ड, क्या 1 लाख से नीचे जाएगा सोना?

Gold Silver Price Today: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, न्यूयॉर्क के कॉमेक्स (Comex) पर दिसंबर डिलीवरी के लिए सोना $15.9 या 0.4% की गिरावट के साथ $3,967.2 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो इसकी लगातार चौथी गिरावट थी.

Read Time: 3 mins
Share
Gold-Silver Price: लगातार चौथे दिन फीका पड़ा गोल्ड, क्या 1 लाख से नीचे जाएगा सोना?
  • 29 अक्टूबर, बुधवार को सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई
  • सोने की कीमतों में ₹176 या 0.15% की गिरावट के साथ ₹1,19,470 प्रति 10 ग्राम रहीं
  • अमेरिका-चीन व्यापार समझौते में तेजी और ब्याज दरों में संभावित कटौती से सोने की मांग पर असर पड़ा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gold Silver Price Today: 29 अक्टूबर, बुधवार को सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी के लिए सोने का वायदा भाव ₹176 या 0.15% की गिरावट के साथ ₹1,19,470 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं दूसरी तरफ, चांदी के भाव में खरीदारी की वजह से उछाल देखा गया. दिसंबर डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव ₹451 या 0.31% की बढ़त के साथ ₹1,44,793 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया, जिसमें 20,331 लॉट का कारोबार हुआ.

वैश्विक बाजार का रुख

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, न्यूयॉर्क के कॉमेक्स (Comex) पर दिसंबर डिलीवरी के लिए सोना $15.9 या 0.4% की गिरावट के साथ $3,967.2 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जो इसकी लगातार चौथी गिरावट थी.

गिरने की वजह

रिलायंस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी ने कहा, "सोने की कीमतें बुधवार को $3,970 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थीं, क्योंकि निवेशकों का ध्यान फेडरल रिजर्व की पॉलिसी पर है." उन्होंने आगे बताया कि बाजार दिसंबर में एक और रेट में कटौती की उम्मीद कर रहा है, इसलिए व्यापारी फेड चेयरमैन के बड़े ऐलान का इंतजार कर रहे हैं. 

जिगर त्रिवेदी ने यह भी कहा कि, "निवेशक अमेरिका-चीन व्यापार की दिशा में हो रही प्रगति पर लगातार नजर रख रहे हैं, जिससे सुरक्षित निवेश की डिमांड और कम हो सकती है."

ब्याज दरों में कटौती से पहले निवेशक सतर्क हैं. आम तौर पर, दर में कटौती से सोने को समर्थन मिलता है, लेकिन मौजूदा अनिश्चितता को देखते हुए निवेशक पीछे हटने का फैसला कर रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद है. व्यापार तनाव में कमी आने से सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग कम हो सकती है.

आगे कैसी रह सकती है सोने की चाल

हालांकि, हालिया कमजोरी के बावजूद, जिगर त्रिवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, मजबूत केंद्रीय बैंक खरीदारी की वजह से इस साल सोने की कीमत में लगभग 50% का इजाफा हुआ है. ऐसे में आने वाले समय के अंदर इसमें फिर से तेजी देखी जा सकती है. 

1 साल में सोने ने दिया 52% का रिटर्न

सोने की कीमतों में तेजी की बात करें तो इस साल अब तक गोल्ड के दाम 52 प्रतिशत बढ़े हैं. इसी के साथ 20 अक्टूबर को सोने की कीमतें 4,381.21 डॉलर प्रति औंस के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Silver Price Today, Gold Silver Price Today News, Gold Silver Price Fell, Gold Silver Price India, Gold Silver Price Live
Get App for Better Experience
Install Now