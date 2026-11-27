एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बीते गुरुवार (26 नवंबर 2026) को भारत 'ए' और श्रीलंका 'ए' के बीच दोहा में खेला गया. जहां भारतीय टीम को आठ विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. मुकाबले के दौरान जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह आउट हुए. उसपर लगातार बहस जारी है. श्रीलंका 'ए' की तरफ से पारी का 36वां ओवर लेकर मैदान में आए रविंदु फर्नांडो ने उन्हें LBW करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. मगर रिंकू अंपायर के फैसले से खुश नजर नहीं आए. उन्होंने बैट दिखाते हुए संकेत भी दिया था कि गेंद पैड से टकराने से पहले उनके बल्ले से लगी थी. मगर अंपायर ने उनकी एक न सुनी. जिसके बाद उन्हें निराश कदमों के साथ पवेलियन का रूख करना पड़ा.

सेमी-फाइनल मुकाबले में केवल 12 रन बना सके रिंकू सिंह

श्रीलंका 'ए' के खिलाफ सेमी-फाइनल मुकाबले में रिंकू सिंह से लोगों को काफी उम्मीदें थी. मगर वह उन उम्मीदों पर कुछ खास खरे नहीं उतर पाए. टीम के लिए पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 21 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 57.14 की स्ट्राइक रेट से 12 रन ही बना पाए. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से एक छक्का देखने को मिला.

