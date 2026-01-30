स्टीव स्मिथ ने BBL में काटा गदर फिर भी नहीं मिली ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह, अब रिकी पोंटिंग ने दिया बड़ा बयान

Ricky Ponting Reaction on Steve Smith: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को टी20 विश्व कप 2026 की टीम में जगह नहीं मिली है. स्मिथ का बीबीएल में शानदार प्रदर्शन रहा था. अपने प्रदर्शन के दम पर उन्होंने जबरदस्त चर्चा बटोरी है और किसी भी बल्लेबाज को अगर इंजरी होती तो स्मिथ का नाम विश्व कप की टीम में शामिल किया जा सकता है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली भी ऐसा बयान दे चुके हैं. रिकी पोंटिंग ने भी स्मिथ का समर्थन किया है.

बिग बैश लीग (बीबीएल) के छह मैचों में स्मिथ ने 167 के जबरदस्त स्ट्राइक-रेट से 299 रन बनाए. इसमें 41 गेंद पर लगाया गया शतक भी शामिल है. टूर्नामेंट में कम से कम 250 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से, सिर्फ फिन एलन ने उनसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और सिर्फ डेविड वार्नर का औसत उनसे ज्यादा था. स्मिथ की वजह से ही सिडनी सिक्सर्स फाइनल तक पहुंच सकी. हालांकि फाइनल में सिडनी सिक्सर्स को पर्थ स्कॉर्चर्स से हार का सामना करना पड़ा.

इसी फॉर्म की वजह से स्मिथ अचानक विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया में किसी खिलाड़ी के चोट लगने पर संभावित कॉल-अप के लिए सबसे आगे हैं. उन्हें सबकॉन्टिनेंट में खेलने का बहुत अनुभव है. रिकी पोंटिंग ने मार्श की टीम को उनकी जरूरत पड़ने पर टॉप ऑर्डर में उन्हें शामिल करने का सपोर्ट किया.

पोंटिंग ने द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन से कहा,"स्मिथ का नंबर किसी भी दूसरे खिलाड़ी से बेहतर है, लेकिन ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श में से किसी एक को ओपनिंग स्लॉट से बाहर करना मुश्किल है." पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, "स्टीव को टी20 में सलामी बल्लेबाज के तौर पर ही रखा गया है, जिसने शायद पिछले कुछ सालों में चयन के मामले में थोड़ा पीछे रखा है. किसी एक खिलाड़ी की इंजरी उनके लिए टीम में जगह बना सकती है."

स्मिथ ने फरवरी 2024 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई टी20 मैच नहीं खेला है. स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 67 टी20 मैचों की 55 पारियों में 1,094 रन बनाए हैं. इस दौरान 5 अर्धशतक उनके बल्ले से निकले हैं.

