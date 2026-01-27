विज्ञापन
ऑस्ट्रेलिया में कैब ड्राइवर की एक दिन की कमाई ने उड़ाए होश, भारत में इतना कमाने में महीना लग जाता है

ऑस्ट्रेलिया में कैब चलाने वाले भारतीय युवक की एक दिन की कमाई सोशल मीडिया पर चर्चा में है. 10 घंटे उबर चलाकर उन्होंने भारत में कई लोगों की महीने की सैलरी के बराबर पैसा कमाया है. इस पर सोशल मीडिया का जोरदार रिएक्शन देखने को मिल रहा है.

तुषार ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल @tusharbareja23 पर शेयर किया है.

Cab Driver Income Australia: बड़ी संख्या में भारतीय विदेश जाकर काम करने का सपना देखते हैं. कोई पढ़ाई के बहाने जाता है, कोई कमाई करने जाता है. डॉलर, पाउंड और दीनार की इनकम उन्हें ज्यादा लगती है. बहुत से भारतीय दूसरे देश जाकर टैक्सी चलाकर, स्टोर पर काम करके या डिलीवरी जैसे काम से अच्छई कमाई करते हैं. इसी से जुड़ा एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, जहां ऑस्ट्रेलिया में कैब चलाने वाले एक भारतीय युवक ने अपनी एक दिन की कमाई दिखाकर सबका ध्यान खींच लिया है.

10 घंटे कैब चलाई, कमाई सुनकर उड़ गए होश

भारतीय कंटेंट क्रिएटर तुषार बरेजा ने ऑस्ट्रेलिया में उबर चलाने का अपना एक्सपीरिएंस शेयर किया है. उनका प्लान 12 घंटे काम करने का था, लेकिन अलग-अलग वजहों से वे सिर्फ 10 घंटे ही ड्राइव कर पाए. इन 10 घंटों की कैब ड्राइविंग के बाद तुषार की कुल कमाई 330 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की हुई. जब इसे भारतीय रुपये में बदला गया, तो करीब 20,863 रुपए निकली. यानी सिर्फ एक दिन का काम और कमाई भारत में कई लोगों की महीनेभर की सैलरी के बराबर है.

भारत में कैब चलाकर कितनी कमाई होती है

दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े शहरों में दिनभर सड़क पर रहने के बाद भी ओला, उबर या रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले ड्राइवरों की रोज की कमाई आमतौर पर 3 से 4 हजार रुपये के आसपास रहती है. यानी मेहनत दोनों जगह लगभग बराबर है, फर्क सिर्फ इतना है कि विदेश में घंटों की कीमत ज्यादा है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा है वीडियो वायरल

तुषार ने यह वीडियो अपने इंस्टाग्राम हैंडल @tusharbareja23 पर शेयर किया है. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. कई लोग हैरानी जता रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि अब समझ आया कि विदेश में काम करने का क्रेज क्यों है. कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि भारत में मेहनत की कदर नहीं होती, जबकि बाहर उसी मेहनत की सही कीमत मिल जाती है.

