RCB Women vs GG Women: राधा-ऋचा की तूफानी बल्लेबाजी के बाद श्रेयंका ने लूटी महफिल, आरसीबी ने गुजरात को धोया

RCB Women Beat GG Women By 32 Runs: महिला प्रीमियर लीग के नौवें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को गुजरात जायंट्स के खिलाफ जीत मिली है.

आरसीबी ने गुजरात जायंट्स को हराया
  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग मैच में गुजरात जायंट्स को 32 रन से हराया
  • राधा यादव ने 66 रन बनाए और ऋचा घोष के साथ पांचवें विकेट पर शतकीय साझेदारी की
  • ऑफ स्पिनर श्रेयंका पाटिल ने 23 रन देकर पांच विकेट लेकर गुजरात की पारी को रोका
RCB Women Beat GG Women By 32 Runs: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने राधा यादव (66 रन) के अर्धशतक और ऋचा घोष के साथ शतकीय भागीदारी के बाद ऑफ स्पिनर श्रेयंका पाटिल (23 रन देकर पांच विकेट) की शानदार गेंदबाजी से शुक्रवार (16 जनवरी 2026) को यहां महिला प्रीमियर लीग (WPL) मैच में गुजरात जायंट्स को 32 रन से शिकस्त दी. स्मृति मंधाना की अगुआई वाली आरसीबी ने जीत की लय जारी रखते हुए तीसरे मुकाबले में लगातार तीसरी जीत हासिल की जबकि गुजरात जायंट्स को चौथे मैच में दूसरी हार झेलनी पड़ी. 

आरसीबी ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद राधा और ऋचा घोष (44 रन) के बीच पांचवें विकेट के लिए 105 रन की भागीदारी से सात विकेट पर 182 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया. पर लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात जायंट्स की टीम श्रेयंका (3.5 ओवर में 23 रन देकर पांच विकेट) और इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल (चार ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट) की शानदार गेंदबाजी के सामने 18.5 ओवर में 150 रन पर ढेर हो गई. टीम के लिए भारती फूलमाली 39 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं. 

अरूंधति रेड्डी और नाडिन डि क्लर्क ने भी एक एक विकेट झटका. गुजरात की टीम ने कप्तान बेथ मूनी (27 रन) की मदद से आक्रामक शुरूआत की. लेकिन जल्द ही विकेट गिरने शुरू हो गए जिससे टीम ने 46 रन पर तीन विकेट खो दिए थे. टीम ने नौंवे ओवर में कनिका आहुजा (16 रन) का विकेट खोने के बाद 11वें ओवर में जॉर्जिया वारेहम (13 रन) के रूप में अपना पांचवां विकेट गंवा दिया जिससे स्कोर पांच विकेट पर 70 रन हो गया. 

भारती फूलमाली (39 रन) और काशवी गौतम (18 रन) ने मिलकर कुछ उम्मीद जगाई. लेकिन बेल ने 17वें ओवर में भारती को आउट कर स्कोर सात विकेट पर 139 रन दिया. इसके बाद से टीम उबर ही नहीं सकी और जल्द अपने बचे हुए विकेट गंवा दिए. तनुजा कंवर ने 21 रन का योगदान दिया लेकिन आरसीबी की गेंदबाजों के सामने कोई भी टिककर नहीं खेल सका. 

इससे पहले राधा और ऋचा उस समय बल्लेबाजी करने आई जब टीम को मजबूत भागीदारी की दरकार थी. उन्होंने एक महत्वपूर्ण शतकीय साझेदारी करके टीम को प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाया. शुरू में जल्दी विकेट गंवाने से टीम का स्कोर चार विकेट पर 43 रन था जिसके बाद राधा ने 47 गेंद में 66 रन और ऋचा ने 28 गेंद में 44 रन बनाए. 

इन दोनों की भागीदारी से गुजरात जायंट्स की गेंदबाज निराश हो गईं क्योंकि शुरू में वे प्रतिद्वंद्वी टीम को कम स्कोर पर रोकने की ओर बढ़ रही थीं. गुजरात जायंट्स की युवा तेज गेंदबाज काशवी गौतम ने 42 रन देकर दो विकेट झटके. उन्होंने विकेट का फायदा उठाकर आरसीबी की बल्लेबाजों को परेशान किया. उनके अलावा सोफी डिवाइन ने 31 रन देकर तीन विकेट झटके.

काशवी ने सलामी बल्लेबाज ग्रेस हैरिस और दयालन हेमलता को जल्दी आउट किया. रेणुका सिंह ने अपने पहले महंगे ओवर में 23 रन देने के बाद आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना (05) को आउट किया जिससे छठे ओवर में आरसीबी का स्कोर चार विकेट पर 43 रन था.

राधा और ऋचा अब क्रीज पर थीं, दोनों ने शुरू में सतर्कता बरती. लेकिन फिर राधा ने आक्रामक रूख अख्तियार करते हुए ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर जॉर्जिया वारेहम पर लगातार गेंदों पर एक चौका और एक छक्का जड़ दिया.

ऋचा ने भी कुछ शॉट लगाते हुए स्कोर चलायमान रखा. 13वें ओवर में उन्हें जीवनदान मिला जब डीप मिड ऑफ में काशवी ने उनका कैच छोड़ दिया. उन्होंने इस जीवनदान का फायदा उठाते हुए वारेहम पर डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का जमा दिया.

ऋचा ने फिर डिवाइन की गेंद को लांग ऑफ पर बाउंड्री के लिए भेजा जबकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर राधा ने छक्का जड़कर 36 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया.

इन दोनों ने 16वें ओवर मे पांचवें विकेट के लिए 100 रन की भागीदारी पूरी की. अंत में नाडिन डि क्लर्क की 12 गेंद में 26 रन की तेज पारी ने आरसीबी को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. 

