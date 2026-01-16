Happy Patel Box Office Collection Day 1: आमिर खान की फिल्म नहीं कर पाई कोई कमाल, पहले दिन कमाए इतने रुपये

Happy Patel Box Office Collection Day 1: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. यह फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है और इसमें वीर दास मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 2011 की हिट फिल्म 'डेली बेली' के बाद वीर दास और आमिर खान की फिर से टीम-अप है, जिसमें इमरान खान भी वापसी कर रहे हैं. पुरानी स्टारकास्ट को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं. 'हैप्पी पटेल' दर्शकों को मिली जुली प्रतिक्रिया भी मिली है. अब फिल्म के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया है.

हैप्पी पटेल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को अच्छी शुरुआत नहीं मिली. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन भारत में लगभग 0.92 लाख रुपये का नेट कलेक्शन किया. सुबह के शो में 6.44% और पूरे दिन औसतन 7-8% के आसपास हिंदी ऑक्यूपेंसी रही. शाम के शो में भीड़ थोड़ी बढ़ी, लेकिन कुल मिलाकर शुरुआत धीमी रही. फिल्म एक खास ऑडियंस के लिए बनी है, इसलिए बड़े स्टार पावर के बिना पहले दिन ज्यादा उम्मीद नहीं थी. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अच्छे रिव्यू और वर्ड ऑफ माउथ से वीकेंड पर कलेक्शन बढ़ सकता है. 'डेली बेली' की तरह यह फिल्म भी समय के साथ पॉपुलर हो सकती है.

हैप्पी पटेल की कहानी

फिल्म की कहानी गोवा में सेट है, जहां वीर दास एक बेवकूफ लेकिन उत्साही ब्रिटिश जासूस 'हैप्पी पटेल' का किरदार निभा रहे हैं. हैप्पी को पता चलता है कि उसकी असली जड़ें भारत में हैं और उसे एक वैज्ञानिक को बचाने का मिशन मिलता है. मिशन के दौरान उसकी गलतियां और मजेदार हरकतें पूरी कहानी को हंसी-मजाक से भर देती हैं. फिल्म में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस का अच्छा मिश्रण है.

हैप्पी पटेल की स्टार कास्ट

कास्ट में वीर दास के अलावा मिथिला पालकर, मोना सिंह, शरीब हाशमी, इमरान खान और आमिर खान महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. निर्देशन कवि शास्त्री और वीर दास ने मिलकर किया है. ट्रेलर और पहले रिव्यू में फिल्म को 'दिल्ली बेली' जैसा मजेदार और धमाकेदार बताया गया है. कई सेलेब्स जैसे फातिमा सना शेख और तृप्ति डिमरी ने इसे 'शुरू से अंत तक मस्ती भरा' कहा है.