कोहरे और ठंड से आज कांप रही दिल्ली, बर्फीली हवाओं से और बिगड़ा मौसम, जानें कब मिलेगी राहत

Weather News Today: मौसम विभाग ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में भीषण ठंड और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. दिल्ली और आसपास के राज्यों में लोग पिछले कई दिनों से बहुत घने कोहरे और शीत लहर का प्रकोप झेल रहे हैं.गुरुवार को दिल्ली के पालम में सीजन का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया, जब पालम में न्यूनतम तापमान गिरकर 2.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. यह औसत से 5 डिग्री सेल्सियस कम था. ये पालम इलाके में 2010 के बाद रिकॉर्ड किया गया सबसे न्यूनतम तापमान है. दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो दिल्ली में दूसरी सबसे ठंडी जगह रही.
उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप
अब भारत मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कंपकंपाने वाली सर्दी और घने कोहरे का ये कहर कुछ दिन और जारी रहेगा. गुरुवार को भारत मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के साथ-साथ चार और राज्यों - पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भीषण ठण्ड और बहुत घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है.
15 जनवरी को देश के मैदानी इलाकों में हरियाणा के हिसार में सबसे ज्यादा सर्दी रही, यहां न्यूनतम तापमान गिरकर सिर्फ 0.2 डिग्री सेल्सियस रह गया. उत्तराखंड के पंतनगर में दूसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.
यूपी, बिहार से पंजाब-हरियाणा तक शीत लहर
भारत मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड में अगले 2 दिनों तक शीतलहर जारी रहने की अनुमान है. इसके बाद शीत लहर में कमी आने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों तक शीत दिवस रहने की संभावना है.उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
बादल छाएंगे, मौसम बदलेगा
दिल्ली में 16 जनवरी की शाम से आसमान में बादल छाने का अनुमान भी मौसम विभाग ने जारी किया है. हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में ये बदलाव आएगा. आंशिक तौर पर बादल छाने का यह क्रम अगले पांच दिनों तक जारी रह सकता है. हालांकि राहत की बात यह रहेगी कि कोहरा कम होगा. 16 जनवरी 2026 को कई स्थानों पर मध्यम धुंध रहेगी और कुछ स्थानों पर घनी धुंध छाई रहेगी. इसके बाद सुबह के समय हल्की से मध्यम धुंध छाई रहेगी.
अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा मौसम
अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 6-8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. वहीं अधिकतम तापमान भी 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है. इससे ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी.
एयरपोर्ट पर कोहरे से दिक्कत
इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दृश्यता में भारी गिरावट आई है.सुबह 6 बजे दृश्यता 800 मीटर थी जो सुबह 7 बजे घटकर 350 मीटर रह गई.स्थिति बनी रहने पर उड़ान संचालन प्रभावित होने की संभावना है.दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में कम दृश्यता के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में घना से घना कोहरा होने की चेतावनी है. उत्तराखंड में पंतनगर, लक्सर, भगवानपुर, खटीमा, हरिद्वार, रुड़की के इलाकों में घना कोहरा है. पंजाब में अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट, गुरदासपुर जैसे इलाकों में कोहरा है. हरियाणा, चंडीगढ़, अंबाला, हिसार, करनाल और वेस्ट यूपी में बरेली, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद में कोहरे का कहर है.
