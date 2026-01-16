IND vs NZ T20I Series: श्रेयस अय्यर की टी20 टीम में वापसी, वाशिंगटन सुंदर बाहर, इस खिलाड़ी को भी मिला मौका

Shreyas Iyer And Ravi Bishnoi Added To Team India T20I Squad: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेले जाने वाले पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 21 जनवरी से हो रहा है. उससे पहले क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. चोटिल वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) की जगह भारतीय टी20 स्क्वाड में रवि बिश्नोई ( Ravi Bishnoi) को शामिल किया गया है, जबकि तिलक वर्मा (Tilak Varma) की जगह पर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को मौका मिला है. अय्यर को शुरूआती तीन मुकाबलों के लिए टीम में शामिल किया गया है.

पहले वनडे में चोटिल हो गए थे सुंदर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला गया था. जहां गेंदबाजी के दौरान वाशिंगटन सुंदर को पसलियों के निचले हिस्से में अचानक से दर्द की समस्या सामने आई थी. जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. बाद में जब उनका स्कैन कराया गया तो साइड स्ट्रेन की समस्या निकलकर सामने आई थी. जिसके बाद उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी गई है. एक बार ठीक हो जाने के बाद वह बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिपोर्ट करेंगे. यहां वह फिट पाए जाने के बाद दोबारा भारतीय टीम में वापसी करेंगे.

तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट बने श्रेयस अय्यर

चयनकर्ताओं ने चोटिल तिलक वर्मा की जगह शुरूआती तीन मुकाबलों के लिए श्रेयस अय्यर को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है. तिलक को टेस्टिकुलर टॉर्शन की समस्या थी. मगर अब वह खतरे की स्थिति से बाहर हैं और रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. उम्मीद जताई जा जा रही है कि वह जल्द ही फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करेंगे.

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20 - 21 जनवरी 2026 - वीसीए स्टेडियम - नागपुर

दूसरा टी20 - 23 जनवरी 2026 - एसवीएनएस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम - रायपुर

तीसरा टी20 - 25 जनवरी 2026 - बारसापारा स्टेडियम - गुवाहाटी

चौथा टी20 - 28 जनवरी 2026 - एसीए-वीडीसीए स्टेडियम - विशाखापत्तनम

पांचवां टी20 - 31 जनवरी 2026 - ग्रीनफील्ड स्टेडियम - तिरुवनंतपुरम

अब टीम इस प्रकार है

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (शुरुआती 3 मैचों के लिए), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और ईशान किशन (विकेटकीपर)

