पारी के 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल रन नहीं लेने दिया. स्टीव स्मिथ ने हालांकि बाबर को बताया कि अगले दो ओवर में वो ‘पावर सर्ज’ करने वाले हैं जहां फील्डिंग टीम के दो ही खिलाड़ी सर्किल के बाहर होंगे. 

बाबर आजम की हुई बेइज्जती? बीच मैदान में रूठ गए, फिर यहां निकाला गुस्सा, VIDEO
Babar Azam
  • ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में बाबर आजम पिंक टीशर्ट वाली जर्सी में गुस्से में पैवेलियन लौटते हुए वायरल हुए
  • सिडनी थंडर्स ने डेविड वॉर्नर के शतक के दम पर सिडनी सिक्सर्स को 190 रनों का लक्ष्य दिया था
  • बाबर आजम ने 39 गेंदों में धीमी रफ़्तार से 47 रन बनाए और स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से मना किया
पाकिस्तान क्रिकेट के ‘किंग' कहे जाने वाले बाबर आजम आज जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है. पिंक टीशर्ट वाली जर्सी पहनकर बाउंड्री लाइन से बाहर आते हुए बाबर आजम बेहद खफा दिख रहे हैं. उन्होंने पैवेलियन लौटने से पहले अपने गुस्से का इजहार भी किया. ये सारा वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कई फ़ैन्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं.

कहां और क्या था मसला? 

ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग BBL में कप्तान डेविड वॉर्नर (65 गेंदों पर 110* रन) के शतक के सहारे ‘सिडनी थंडर्स' ने ‘सिडनी सिक्सर्स' के सामने 190 रनों का लक्ष्य रखा था. 

सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए ओपनर बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ने 12.1 ओवर में पहला विकेट गंवाने से पहले 141 रन जोड़ तो लिए. लेकिन बाबर की रफ़्तार तेज नहीं थी. बाबर ने 39 गेंदों पर 121 के स्ट्राइक रेट से 47 रन जोड़े.

नहीं लेने दिया सिंगल रन

पारी के 11वें ओवर की आख़िरी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल रन नहीं लेने दिया. स्टीव स्मिथ ने हालांकि बाबर को बताया कि अगले दो ओवर में वो ‘पावर सर्ज' करने वाले हैं जहां फ़ील्डिंग टीम के दो ही खिलाड़ी सर्किल के बाहर होंगे. 

चार लगातार छक्के, ओवर में 32 रन

स्मिथ ने अगले ओवर में राएन हैडली को 4 लगातार छक्के जड़े (6,6,6,6, 5nb, 1w, डॉट, 2 रन) और 12वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 32 रन जोड़ लिए. इत्तिफ़ाकन बिग बैश लीग BBL के इतिहास में ये सबसे महंगा ओवर भी साबित हुआ. 

यूं ख़फ़ा हो गए पावर 

अगले ओवर की पहली ही गेंद पर बाबर आजम नैथन मैकएंड्रीयू की गेंद पर आउट हुए और बेहद नाराज हुए. पैवेलियन लौटते वक्त उन्होंने अपना ये गुस्सा बाउंड्री कुशन पर निकाला और बेहद खफ़ा दिखे. फ़ैन्स अब इस वीडियो को बिग बैश लीग से लेकर ‘X' पर ट्वीट भी कर रहे हैं और कई फ़ैन्स उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. 

मैन ऑफ़ द मैच बने स्मिथ

स्टीव स्मिथ ने 42 गेंदों पर 238 के स्ट्राइक रेट 5 चौके और 9 छक्के लगाकर शतकीय पारी खेली, अपनी टीम को मैच जिताया और मैन ऑफ द मैच के ख़िताब से नवाजे गये. 

कई फ़ैन्स बाबर आजम के गुस्से को देखकर लिख रहे हैं कि स्टीव की पारी और सिंगल रन नहीं लेने की वजह से बाबर की बेइज्ज़ती हो गई जिसका गुस्सा बाबार ने बाउंड्री से बाहर जाते वक्त निकाला.

Pakistan, Mohammad Babar Azam, Cricket
