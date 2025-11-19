विज्ञापन
IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे रवींद्र जडेजा? भारतीय दिग्गज के भविष्यवाणी से मची सनसनी

Mohammad Kaif Big Statement: रवींद्र जडेजा आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम की कप्तानी करेंगे? इस सवाल का जबाव पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने दिया है.

  • IPL की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी टीमों ने अपने रिटेन व रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बोर्ड को सौंपी है
  • कई टीमों ने मिनी ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों का ट्रेड किया है जिसमें रवींद्र जडेजा का नाम भी शामिल है
  • चेन्नई सुपर किंग्स ने रवींद्र जडेजा और सैम करन को लेकर संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल किया है
Mohammad Kaif Big Statement: देश में आईपीएल 2026 की तैयारियां शुरु हो चुकी हैं. इसी कड़ी में मिनी ऑक्शन से पहले हाल ही में सभी टीमों ने बोर्ड के सामने अपने रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपी है. यही नहीं मिनी ऑक्शन से पहले कई टीमों ने एक दूसरी टीमों से कई खिलाड़ियों को ट्रेड भी किया है. जिसमें रवींद्र जडेजा का भी नाम शामिल है. CSK की टीम ने रवींद्र जडेजा के साथ-साथ सैम करन पर दाव खेलते हुए संजू सैमसन को अपने बेड़े में शामिल किया है.

रवींद्र जडेजा बनेंगे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान?

ट्रेड के दौरान ही यह खबर भी काफी चर्चा में रही थी कि आगामी सीजन में रवींद्र जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स की अगुवाई करने की इच्छा व्यक्त की है. मगर इस खबर की पुष्टि ना तो जडेजा ने कभी की, ना ही फ्रेंचाइजी ने ही. हालांकि, क्रिकेट प्रेमियों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि क्या आगामी सीजन में जडेजा RR की अगुवाई करने जा रहे हैं? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने दिया है.

44 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि रवींद्र जडेजा आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी नहीं करेंगे. जडेजा के बजाय उन्होंने संजू सैमसन की जगह पर नए कप्तान के रूप में रियान पराग का समर्थन किया है.

कैफ के मुताबिक फ्रेंचाइजी पिछले कुछ समय से कप्तान के तौर पर पराग को तैयार कर रही है. कोच कुमार संगकारा और पराग के बीच रिश्ते भी काफी अच्छे हैं. यही वजह है कि फ्रेंचाइजी उनके रिश्तों को देखते हुए युवा खिलाड़ी को ही कप्तान के रूप में प्राथमिकता देगी.

मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान

मोहम्मद कैफ ने अपले यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'रवींद्र जडेजा कप्तान नहीं बनेंगे. इसकी प्रमुख वजह यह है कि वह (राजस्थान रॉयल्स की टीम) रियान पराग को कप्तान के तौर पर निखार रहे हैं और उन पर काफी निवेश किया है.'

कैफ ने कहा, 'सैमसन के चोटिल होने पर पराग ने कुछ मैचों में टीम के कप्तानी भी की थी. वह अभी भी इस काम को सीख रहे हैं, लेकिन कुमार संगकारा टीम में हैं और पराग को काफी समय से जानते हैं. जब जडेजा शुरुआत में रॉयल्स में थे तब संगकारा टीम में नहीं थे.'

कैफ ने आगे कहा, ''टीम में इस तरह के तालमेल बनाने में समय लगते हैं. मगर वह पराग के साथ करीब 4-5 साल से काम कर रहे हैं. शायद यही वजह है कि मनोज बडाले ने उनके रिश्ते को देखते हुए सोचा होगा कि भले ही द्रविड़ जा रहे है. मगर संगकारा और पराग के बीच अच्छी ट्यूनिंग है. बडाले अच्छी तरफ से जानते हैं कि अगर उनके बीच अच्छे संबंध नहीं हैं तो टीम आगे नहीं बढ़ सकती है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे पराग की जगह जडेजा को कप्तान बनाएंगे.'

