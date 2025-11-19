बाबर आजम नहीं, PAK की तरफ से ये 2 बल्लेबाज T20I में सबसे ज्यादा बार हुए हैं डक, टॉप 10 में दिग्गजों की भरमार

Babar Azam, Most Ducks For Pakistan In T20I: मौजूदा समय में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच बीते 18 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां पाकिस्तान की टीम 4 गेंद शेष रहते 5 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान पाक क्रिकेट प्रेमियों को अपने स्टार बल्लेबाज बाबर आजम से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए वह खाता भी नहीं खोल पाए. जिसके साथ ही उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार डक पर आउट होने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

बाबर आजम ने शाहिद अफरीदी को छोड़ा पीछे

पिछले मुकाबले में डक पर आउट होते ही बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने के मामले में पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है. अफरीदी ने ग्रीन टीम की तरफ से 2006 से 2016 के बीच कुल 98 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. इस बीच वह 90 पारियों में 8 बार डक हुए थे. मगर पिछले मुकाबले में शून्य पर आउट होते हुए बाबर आजम ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. 2016 से खबर लिखे जाने तक बाबर आजम 132 टी20 मैच खेलते हुए 125 पारियों में 9 बार डक हो चुके हैं.

सैम अयूब और उमर अकमल के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा बार डक होने का रिकॉर्ड

पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने का अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड मौजूदा सलामी बल्लेबाज सैम अयूब के साथ-साथ पूर्व बल्लेबाज उमर अकमल के नाम दर्ज है. दोनों ही बल्लेबाज पाकिस्तान की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रमशः 10-10 बार डक हुए हैं.

पाकिस्तान की तरफ से T20I में सबसे ज्यादा बार डक होने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

10 - सैम अयूब

10 - उमर अकमल

09 - बाबर आजम

08 - शाहिद अफरीदी

07 - कामरान अकमल

07 - मोहम्मद नवाज

07 - मोहम्मद हफीज

06 - उमर गुल

06 - शाहीन शाह अफरीदी

06 - इमाद वसीम

