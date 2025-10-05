रवींद्र जडेजा का टेस्ट क्रिकेट में तहलका, यह कारनामा करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने

Ravindra Jadeja, India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला दो अक्टूबर से चार अक्टूबर के बीच अहमदाबाद में खेला गया. जहां भारतीय टीम पारी और 140 रनों से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी रवींद्र जडेजा रहे. जिन्होंने पहले बल्लेबाजी के दौरान 104 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. उसके बाद गेंदबाजी में चार विकेट चटकाए. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

जडेजा ने हासिल की खास उपलब्धि

पिछले मुकाबले में शतक के अलावा चार विकेट लेने के साथ ही रवींद्र जडेजा ने एक खास उपलब्धि भी हासिल कर ली है. वह टेस्ट क्रिकेट के एक मुकाबले में सर्वाधिक बार चार या चार से अधिक विकेट एवं शतक लगाने वाले दुनिया के संयुक्त रूप से दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

पहले स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर इयान बॉथम नाम आता है. जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के एक मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पांच बार चार या चार से अधिक विकेट एवं शतक लगाने का कारनामा किया है.

दूसरे पायदान पर काबिज हैं तीन धुरंधर

दूसरे पायदान पर कुल तीन खिलाड़ियों का नाम आता है. जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के एक मैच में चार या चार से अधिक विकेट एवं शतक लगाने का कारनामा किया है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के साथ-साथ रवींद्र जडेजा और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर गैरी सोबर्स हैं.

टेस्ट के एक मैच में सर्वाधिक बार चार या चार से अधिक विकेट एवं शतक लगाने वाले खिलाड़ी

5 - इयान बॉथम - इंग्लैंड

4 - रवींद्र जडेजा - भारत

4 - रविचंद्रन अश्विन - भारत

4 - गैरी सोबर्स - वेस्टइंडीज

