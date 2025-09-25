अश्विन का ऐतिहासिक फैसला, बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय बनेंगे, जानें क्यों बोर्ड नहीं देता विदेशी लीग में खेलने की इजाजत

अनुभवी आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बृहस्पतिवार को बिग बैश लीग (बीबीएल) के आगामी सत्र के लिए सिडनी थंडर से जुड़ गए और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले भारत के पहले बड़े क्रिकेटर बन जाएंगे. हाल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) को अलविदा कहने वाले 39 वर्ष के अश्विन 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होने वाले बीबीएल के दूसरे हाफ में उपलब्ध होंगे.

एक वेबसाइट से बातचीत में अश्विन ने कहा, ‘सिडनी थंडर मेरे इस्तेमाल के बारे में स्पष्ट थे. उनके साथ मेरी बातचीत बहुत अच्छी रही, और हम मेरी भूमिका को लेकर पूरी तरह सहमत हैं.' उन्होंने कहा, ‘मुझे डेव वार्नर का खेल बहुत पसंद है. मैं टीम के लिए प्रदर्शन करने के लिए बेताब हूं.' वहीं, सिडनी थंडर के महाप्रबंधक ट्रेंट कोपलैंड ने इसे बीबीएल के इतिहास में सबसे बड़ा करार बताया.

कोपलैंड ने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह बीबीएल के इतिहास में यकीनन सबसे बड़ा करार है. पहला महान भारतीय और खेल का आइकॉन। वह बहुत प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी है.' अश्विन बीबीएल में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर होंगे. भारत में जन्में उन्मुक्त चंद और निखिल चौधरी विदेश में प्रवास के बाद बीबीएल में खेले थे. अश्विन आईएलटी 20 नीलामी में भी शामिल हुए हैं. चार जनवरी को लीग के खत्म होने के बाद वह बीबीएल के दूसरे हाफ में थंडर से जुड़ेंगे.

जानें क्यों BCCI नहीं देता सक्रिय क्रिकेटरों को विदेशी लीग में खेलने की इजाजत

बीसीसीआई के सक्रिय खिलाड़ी विदेशी लीग नहीं खेल सकते जब तक कि वह राष्ट्रीय टीम या आईपीएल टीम से जुड़े हों. अश्विन ने भारत के लिये 537 टेस्ट विकेट लिये हैं और आईपीएल में 221 मैचों में 187 विकेट चटकाये हैं. वैसे बीसीसीआई अपने 'सक्रिय' क्रिकेटरों को विदेशी लीग में खेलने की इजाजत नहीं देता. वजह यह है कि बोर्ड का मानना है कि इससे आईपीएल की अहमियत कम होगी. बोर्ड के सूत्रों ने बताया, 'कोई भी वर्तमान भारतीय विदेशी लीग में नहीं खेल सकता, लेकिन हम फ्रेंचाइजी को भागीदारी करने से नहीं रोक सकते'