'KKR नहीं...', हार्दिक पांड्या के CSK में ट्रेड होने की अटकलों के बीच अश्विन ने टीम को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा

भारत के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने मुंबई इंडियंस (एमआई) और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को लेकर चल रही ट्रेड (खिलाड़ियों के आदान प्रदान) की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि सीएसके के दिग्गज खिलाड़ी एमएस धोनी हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो अगले इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के लिए सीएसके की टीम और मजबूत हो सकती है.

अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान अश्विन ने माना कि हार्दिक का सीएसके में शामिल होना टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल इस संभावित ट्रेड को लेकर कुछ भी तय नहीं है.

अश्विन ने कहा, "ऐसी चर्चाएं हैं कि धोनी खुद हार्दिक पांड्या को सीएसके में आने के लिए मनाएंगे. अगर ऐसा होता है तो यह सीएसके के लिए बहुत अच्छा होगा. लेकिन मेरी राय में ऐसा होने की संभावना काफी कम है."

अश्विन ने यह भी संकेत दिया कि अगर हार्दिक किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में जाते हैं तो राजस्थान रॉयल्स (आरआर) सबसे मजबूत दावेदार हो सकती है. उन्होंने कहा, "मैंने जो सुना है, उसके अनुसार हार्दिक को ट्रेड करने की दौड़ में राजस्थान रॉयल्स सबसे आगे है."

हाल ही में क्रिकबज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जहीर खान के हेड कोच बनने के बाद हार्दिक के सीएसके में शामिल होने की संभावना कम हो गई है. इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि जब जहीर खान मुंबई इंडियंस के टीम प्रबंधन का हिस्सा थे, तब उनके और हार्दिक के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थीं.

हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सीएसके के नए सेटअप में दोनों के बीच के समीकरण बदल सकते हैं. दिसंबर में होने वाली आईपीएल नीलामी से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर तय की गई है. ऐसे में अगले एक महीने के दौरान हार्दिक पांड्या को लेकर ट्रेड की चर्चाएं और तेज हो सकती हैं.

पिछले कुछ सीजन में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद हार्दिक पांड्या आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा मांग वाले खिलाड़ियों में गिने जाते हैं. खबरों के अनुसार, मुंबई इंडियंस ने इस स्टार ऑलराउंडर के संभावित ट्रेड को लेकर कई फ्रेंचाइजी से बातचीत भी की है. इस बीच, मुंबई इंडियंस ने शनिवार को घोषणा की कि महेला जयवर्धने अब टीम के हेड कोच नहीं रहेंगे.

सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि मुंबई इंडियंस के नए हेड कोच के लिए पांच नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है. इनमें माइकल हसी, आरोन फिंच, इयोन मोर्गन, मार्क बाउचर और एड्रियन बिरेल शामिल हैं.