विज्ञापन
विशेष लिंक

रविचंद्रन अश्विन को लगा झटका, ILT20 के चौथे सीजन के ऑक्शन में नहीं मिला कोई खरीददार

Ravichandran Ashwin Unsold in ILT20 Season Four Auction: ILT20 में नज़रअंदाज़ किए जाने से पहले, अश्विन ने पिछले महीने बिग बैश लीग (BBL) के 15वें सीज़न के लिए सिडनी थंडर के साथ करार किया था. इस अनुबंध के साथ, यह अनुभवी गेंदबाज़ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है जो किसी बीबीएल क्लब का प्रतिनिधित्व करता है.

Read Time: 3 mins
Share
रविचंद्रन अश्विन को लगा झटका, ILT20 के चौथे सीजन के ऑक्शन में नहीं मिला कोई खरीददार
Ravichandran Ashwin Unsold in ILT20 Season Four Auction
  • रविचंद्रन अश्विन ILT20 सीजन चार की नीलामी में बिना बिके रह गए और किसी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा
  • अश्विन ने विदेशी लीग में खेलने का फैसला किया और ILT20 में 120,000 डॉलर के आधार मूल्य से नीलामी में शामिल हुए
  • अश्विन ने BBL के लिए सिडनी थंडर के साथ करार किया और BBL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन बुधवार को ILT20 सीज़न चार की नीलामी में किसी भी खरीदार को नहीं खरीद पाए और बिना बिके रह गए. अगस्त में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास की घोषणा के बाद, अश्विन ने विदेशी दौरे पर जाने का फैसला किया और ILT20 के चौथे संस्करण की नीलामी के लिए अपना नाम दर्ज कराया. उन्होंने 120,000 अमेरिकी डॉलर के आधार मूल्य के साथ इस दौड़ में प्रवेश किया, लेकिन नीलामी के पांचवें दौर में पहुंचने के बाद उन्हें कोई बोली नहीं लगी. पिछली बार उनकी बोली पिछले साल की आईपीएल मेगा नीलामी में लगी थी, जहां चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था.

ILT20 में नज़रअंदाज़ किए जाने से पहले, अश्विन ने पिछले महीने बिग बैश लीग (BBL) के 15वें सीज़न के लिए सिडनी थंडर के साथ करार किया था. इस अनुबंध के साथ, यह अनुभवी गेंदबाज़ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है जो किसी बीबीएल क्लब का प्रतिनिधित्व करता है. 39 वर्षीय अश्विन जनवरी की शुरुआत में थंडर की टीम में शामिल होंगे और क्लब को लगातार दो बीबीएल फाइनल में खेलने के लिए प्रेरित करेगा, हालांकि पिछले सीज़न में होबार्ट हरिकेंस से हार का सामना करना पड़ा था.

"थंडर इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था कि वे मेरा इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसके लिए पूरी तरह से तैयार था. नेतृत्व के साथ मेरी बातचीत बेहतरीन रही और हम मेरी भूमिका को लेकर पूरी तरह से एकमत हैं. मुझे डेविड वार्नर (सिडनी थंडर के कप्तान) का खेल खेलने का तरीका बहुत पसंद है और यह हमेशा बेहतर होता है जब आपका लीडर आपकी सोच से सहमत हो. मैं थंडर नेशन के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब हूं," क्लब द्वारा जारी एक बयान में इस स्पिन जादूगर ने कहा.

भारत के लिए 287 मैचों में, अश्विन की ऑफ-स्पिन ने 765 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं, जिसमें टेस्ट प्रारूप में 537 विकेट शामिल हैं. अश्विन ने क्रिकेट विश्व कप (2011) और चैंपियंस ट्रॉफी (2013) जीती. व्यक्तिगत स्तर पर, उन्हें 2016 का ICC क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ़ द ईयर चुना गया और 2011-20 की दशक की पुरुष टेस्ट टीम का सदस्य भी चुना गया.

आईपीएल में अपने कार्यकाल के दौरान, अश्विन ने पांच फ्रैंचाइज़ी के लिए 221 मैच खेले, जिससे वह टूर्नामेंट में सातवें सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए. वह चेन्नई सुपर किंग्स के साथ दो बार आईपीएल चैंपियन रह चुके हैं, जिन्होंने 2010 और 2011 में जीत हासिल की थी. उनके नाम टूर्नामेंट में 187 विकेट दर्ज हैं, जिससे वह सर्वकालिक पांचवें स्थान पर हैं. उन्होंने 333 टी20 मैचों में कुल 317 विकेट लिए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Ravichandran Ashwin, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com