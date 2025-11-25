विज्ञापन
IND vs SA: वाशिंगटन सुदंर को नंबर 8 पर बल्लेबाजी कराने से गौतम गंभीर पर आगबबूला हुए रवि शास्त्री

Ravi Shastri on Gautam Gambhir's coaching tactic: पूर्व भारतीय कोच ने कहा, "इसका कोई मतलब नहीं बनता, मुझे सोचने का तरीका समझ नहीं आता. मेरा मतलब है, इलेवन में प्लेइंग इलेवन में खिलाड़ियों का चुनाव समझ के परे है

IND vs SA: वाशिंगटन सुदंर को नंबर 8 पर बल्लेबाजी कराने से गौतम गंभीर पर आगबबूला हुए रवि शास्त्री
Ravi Shastri Vs Gautam Gambhir: गंभीर की रणनीति पर भड़के रवि शास्त्री
  • रवि शास्त्री ने कोचिंग स्टाफ की ओर से बल्लेबाजी क्रम में बार-बार बदलाव को टीम के लिए नुकसानदायक बताया
  • शास्त्री ने कोलकाता टेस्ट में चार स्पिनरों के चयन और सीमित ओवर गेंदबाजी को समझ से परे करार दिया
  • उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को नंबर तीन की बजाय नंबर चार पर बल्लेबाजी करने की सलाह दी है
Ravi Shastri criticizes Gautam Gambhir's coaching tactics: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच में भी बैकफुट पर है. भारत की हालत को देखकर रवि शास्त्री आगबबूला हो गए हैं. शास्त्री ने गंभीर के कुछ फैसले पर हैरानी जताई है. शास्त्री ने माना है कि बल्लेबाजी क्रम में हो रहे बदलाव टीम का बेड़ागर्क कर रहे हैं. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए शास्त्री ने कहा, इसका कोई मतलब नहीं है. पूर्व भारतीय कोच ने कहा, "इसका कोई मतलब नहीं बनता, मुझे सोचने का तरीका समझ नहीं आता. मेरा मतलब है, इलेवन में प्लेइंग इलेवन में खिलाड़ियों का चुनाव समझ के परे है. उदाहरण के लिए, आप कोलकाता में चार स्पिनर खिलाते हैं और उनमें से एक स्पिनर से सिर्फ़ एक ओवर करवाते हैं.  आइडियली, आपको एक स्पेशलिस्ट बैटर के साथ जाना चाहिए था."

शास्त्री ने सोमवार को कमेंट्री में कहा, "इसी तरह, यहां पिछले टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर बैटिंग करवाना, लेकिन अब जब आपके पास नंबर 3 है, तो आप उन्हें आसानी से नंबर 4 पर बैटिंग करवा सकते थे. सुंदर नंबर 8 नहीं हैं. वह नंबर 8 से कहीं बेहतर हैं."

नंबर 3 को लेकर कंफ्यूज भारतीय टीम मैनेजमेंट

बता दें कि भारतीय टेस्ट टीम में कई खिलाड़ियों को नंबर 3 पर लाने की कोशिश की गई है, और अक्सर बदलाव भी हुए हैं. करुण नायर और साई सुदर्शन दोनों ने इंग्लैंड दौरे पर नंबर 3 की भूमिका निभाई थी. वेस्टइंडीज सीरीज़ के लिए, भारत ने सुदर्शन का इस्तेमाल जारी रखा, लेकिन उन्हें कोलकाता टेस्ट से बाहर कर दिया गया और सुंदर को नंबर 3 पर प्रमोट कर दिया गया. गुवाहाटी में, सुंदर नंबर 8 पर आ गए जबकि सुदर्शन नंबर 3 पर वापस आ गए.

गुवाहटी में भारतीय टीम बैकफुट पर 

भारतीय टीम पहली पारी में सिर्फ 201 रन पर सिमट गई। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी ने टीम इंडिया को संभली हुई शुरुआत दिलाई. दोनों खिलाड़ियों ने 21.3 ओवरों में 65 रन जोड़े. केएल राहुल 22 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अपनी पारी को 58 रन से आगे लेकर नहीं जा सके. यहां से विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया. आलम ये रहा कि टीम इंडिया ने 122 रन तक अपने 7 विकेट गंवा दिए. बता दें कि साउथ अफ्रीका ने भारत को फॉलोऑन नहीं दिया और खुद दूसरी पारी में बल्लेबाजी की. साउथ अफ्रीका ने भारत पर अबतक 314 रन की लीड हासिल कर ली है. 
 

