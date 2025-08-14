विज्ञापन
रवि शास्त्री ने भारतीय कप्तान के रूप में इस खिलाड़ी को बताया महान

टीम इंडिया पूर्व कोच रवि शास्त्री ने स्काई स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान भारतीय कप्तान के रूप में महान खिलाड़ी के बारे में बात की.

Ravi Shastri on Team India Great Captain: भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने कप्तान के रूप में अपनी भूमिका को शानदार तरीके से निभाया और टीम के लिए हर जरूरी और कठिन फैसले के समय में खुद आगे आकर जिम्मेदारी निभाई. इस बीच टीम इंडिया पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri Interview) ने स्काई स्पोर्ट्स पर बातचीत के दौरान भारतीय कप्तान के रूप में महान खिलाड़ी के बारे में बात करते हुए विराट कोहली (ravi Shastri on Virat Kohli Captaincy) की जमकर तारीफ की है. शास्त्री ने कहा, "विराट कोहली भारत के कप्तान के रूप में शानदार रहे. उन्होंने कप्तान के रूप में शानदार काम किया. मुझे लगता है कि एक बल्लेबाज के रूप में पहला उनका कौशल, हावी होने की उनकी क्षमता, आक्रामक रुख अपनाना और कड़ी मेहनत करना, हमेशा भारत के लिए जीत की चाहत रखना है."

जब कोहली बने थे भारत के टेस्ट कप्तान

विराट ने भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट मैचों से संन्यास की घोषणा करके क्रिकेट जगत में भारी सदमे और शोक की लहर दौड़ा दी थी. इस दौरे से टीम का आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 अभियान शुरू हुआ था. बतौर टेस्ट कप्तान कोहली ने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए जो यकीनन चौकाने वाले रहे हैं. कोहली की कप्तानी में भारत ने 68 मैच खेले जिसमें 40 में भारत को जीत मिली. इसके अलावा 11 टेस्ट ड्रा रहे. वहीं, 17 टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा. बता दें कि जब कोहली ने भारत की कप्तानी टेस्ट क्रिकेट में ली थी तो भारत की टेस्ट रैंकिंग 7 थी और जब विराट ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी तो उस समय भारत की टेस्ट रैंकिंग नंबर वन थी. 

'किंग' को फिर से एक्शन में देख सकते हैं फैंस

19 अक्टूबर से भारत तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगा. प्रशंसक 19 अक्टूबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में 'किंग' को फिर से एक्शन में देख सकते हैं, जिसके बाद एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में दो और मैच होने हैं.

विराट और उनसे ज़्यादा, उनके प्रशंसक उम्मीद कर रहे होंगे कि वह ऑस्ट्रेलिया के वनडे दौरे पर ढेरों रन बनाएं. देश में वनडे में उनका रिकॉर्ड शानदार है, उन्होंने 29 मैचों और पारियों में 51.03 की औसत से 1,327 रन बनाए हैं, जिसमें पांच शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 133 रन है. गौरतलब है कि अपने पिछले वनडे मैच में, उन्होंने मार्च में भारत के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जहां उन्होंने पांच पारियों में 54.50 की औसत से 218 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल था.

