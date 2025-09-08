विज्ञापन
विशेष लिंक

सोने का एक नहीं, 3 कलश चोरी हुए थे लाल किला परिसर से, आरोपी हापुड़ से गिरफ्तार

सोने के कलश चोरी मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आरोपी की गिरफ्तारी की है. ये वही शख्स है, जो कलश को झोले में छिपाकर ले जाता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ था.

Read Time: 2 mins
Share
सोने का एक नहीं, 3 कलश चोरी हुए थे लाल किला परिसर से, आरोपी हापुड़ से गिरफ्तार

दिल्ली में लाल किले के 15 अगस्त पार्क से चोरी हुए 1 करोड़ रुपये के सोने के कलश मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. CCTV फुटेज के आधार पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से उसकी गिरफ्तारी हुई है. ये वही आरोपी है, जो सीसीटीवी में कलश को झोले में छिपाकर ले जाता दिख रहा था. 

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी का नाम भूषण वर्मा है. पुलिस पूछताछ में उसने दावा किया है कि एक नहीं, तीन कलश चोरी हुए थे. पुलिस ने एक कलश बरामद कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, बाकी 2 आरोपियों गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. 

760 ग्राम सोने से बना है कलश

दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान में ये कीमती कलश (Gold Urn Stolen) विश्व शांति के लिए स्थापित किया गया  था. लेकिन उसी दौरान इसे चोरी कर लिया गया. चोरी हुआ कलश पूरी तरह सोने से बना है. कलश का वजन लगभग 760 ग्राम है. उसके ऊपर 150 ग्राम हीरे, माणिक्य और पन्ना जड़े हुए हैं. 

अफरातफरी के बीच गायब किया था

लाल किले परिसर में जैन समुदाय का यह अनुष्ठान 15 अगस्त पार्क में चल रहा है और 9 सितंबर तक जारी रहेगा. कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए इस कलश को लेकर आते थे. बीते मंगलवार को कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आए थे. उनके स्वागत की अफरातफरी के बीच कलश गायब हो गया था.

कई दिनों से आसपास घूम रहा था

पुलिस ने बताया था कि आरोपी कई दिनों से धोती-कुर्ता पहनकर अनुष्‍ठान स्‍थल के आसपास घूम रहा था. वह लोगों में घुल-मिल गया था. ऐसे में लोगों को उस पर शक नहीं हुआ. ओम बिड़ला के आयोजन स्‍थल से जाते ही उसने कलश पर हाथ साफ कर दिया था और झोले में रखकर निकल गया था. पुलिस ने आयोजन स्‍थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर उसकी पहचान की थी. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Urn Stolen, Gold Urn Worth Rs 1 Crore, Gold Kalash
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com