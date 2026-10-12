रणजी ट्रॉफी: तुषार देशपांडे की हैट्रिक से चंडीगढ़ तबाह, जडेजा के शतक ने सौराष्ट्र को दी मजबूती

मुंबई के तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने हैट्रिक ली और पांच विकेट चटकाए, जिससे चंडीगढ़ की टीम सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप D मैच के दूसरे दिन 78 रन पर ऑलआउट हो गई. देशपांडे ने टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करते हुए 17 रन देकर 5 विकेट लिए और मोहित अवस्थी ने 9 रन देकर 3 विकेट लेकर उनका साथ दिया. तनुष कोटियन और अवस्थी की हाफ-सेंचुरी की बदौलत 429 रन बनाने वाली मुंबई ने चंडीगढ़ को फॉलो-ऑन दिया और देशपांडे ने दूसरी पारी में भी विकेट लेकर चंडीगढ़ का स्कोर 0/1 कर दिया.

वहीं अनुभवी बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने दूसरे दिन अपना शतक पूरा किया. जडेजा ने 209 गेंदों में सात चौकों की मदद से 102 रन बनाए. सौराष्ट्र नेदिन की शुरुआत 308/4 के स्कोर से की थी. जडेजा के शतक के दम पर सौराष्ट्र ने राजकोट में एलीट ग्रुप B के मुकाबले में छत्तीसगढ़ के खिलाफ 110.4 ओवर में 392 रन बनाए.

जडेजा अपने पूर्व राज्य-साथी धर्मेंद्रसिंह जडेजा का शिकार बने, जिन्होंने 25.4 ओवर में 106 रन देकर 2 विकेट लिए. प्रेरक मांकड़ ने, जिन्होंने दिन की शुरुआत 92 रन से की थी, 150 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 129 रन बनाए. छत्तीसगढ़ के गेंदबाजों में देव आदित्य सिंह सबसे सफल रहे, जिन्होंने 24 ओवर में 67 रन देकर 5 विकेट लिए, जिनमें से चार ओवर मेडन थे.

स्टंप्स के समय छत्तीसगढ़ का स्कोर 55 ओवर में 122/3 था. अनुज तिवारी 72 और मयंक वर्मा 32 रन पर नाबाद थे, जबकि आयुष पांडे 13 रन पर आउट हुए. कप्तान जयदेव उनादकट, चेतन सकारिया और चिराग जानी ने एक-एक विकेट लिया.

वहीं दूसरी ओर, नागपुर में एलीट ग्रुप A के मैच में विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर अपने पहले फर्स्ट-क्लास दोहरे शतक से सिर्फ़ 2 रन दूर आउट हो गए. यश राठौड़ के 134 रनों की पारी के बाद उनकी टीम पुडुचेरी के खिलाफ़ 428 रनों पर ऑलआउट हो गई, जबकि दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम का स्कोर 1 विकेट पर 102 रन था.

गोवा में, बड़ौदा के अतीत सेठ 99 रन पर बोल्ड हो गए और टीम ने गोवा के खिलाफ 8 विकेट पर 472 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. दिन का खेल खत्म होने तक गोवा का स्कोर 1 विकेट पर 5 रन था. राजगीर में, बिहार के खिलाफ़ उत्तर प्रदेश की टीम 540 रनों पर ऑलआउट हो गई. माधव कौशिक (150) और रिंकू सिंह (112) के आउट होने के बाद आराध्य यादव और ज़ीशान अंसारी ने अर्धशतक लगाए.

कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में, सुदीप कुमार घरामी (122 नाबाद) और अभिषेक पोरेल (114 नाबाद) ने शतक जड़े और दोनों के बीच 199 रनों की अटूट साझेदारी हुई, जिससे बंगाल ने दिल्ली के खिलाफ़ 3 विकेट पर 304 रन बना लिए और अभी उनकी बढ़त 64 रनों की है.

जमशेदपुर में केरल के खिलाफ़ झारखंड की टीम 587 रनों पर ऑलआउट हो गई, जिसमें आदित्य सिंह के 147 और कप्तान विराट सिंह के 108 रनों का अहम योगदान रहा. न्यू चंडीगढ़ में पंजाब के खिलाफ़ असम के कप्तान डेनिश दास (103) और सिबशंकर रॉय (143) ने भी शतक लगाए और असम की टीम 373 रनों पर ऑलआउट हो गई. पंजाब के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 70 रन देकर 5 विकेट लिए.

अहमदाबाद में, बड़ौदा के 324 रनों के जवाब में गुजरात के वेदांत त्रिवेदी (94 नाबाद) और आर्या देसाई (94) ने मज़बूत खेल दिखाया और दिन का खेल खत्म होने तक टीम को 2 विकेट पर 205 रनों तक पहुंचाया. विजयवाड़ा में, 19 साल के होने के दो दिन बाद SV राहुल ने अपने फर्स्ट-क्लास डेब्यू पर शतक लगाया और विकेटकीपर रेवंत रेड्डी (97) के साथ 202 रन की साझेदारी की. इससे आंध्र को कर्नाटक पर 57 रन की बढ़त मिली और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उनका स्कोर 331/6 था.

हरियाणा के खिलाफ 119/7 के स्कोर पर संघर्ष कर रही हिमाचल प्रदेश की टीम को आकाश वशिष्ठ के नाबाद 113 रनों ने संभाला और टीम का स्कोर 253 तक पहुंचाया. जवाब में, हरियाणा ने 46 ओवर में 178/4 रन बनाए और वे 75 रन पीछे थे. यशवर्धन दलाल 69 रन पर नाबाद थे.

नारायण जगदीसन (55) और प्रदोष रंजन पॉल (58) ने राजस्थान के खिलाफ तमिलनाडु के लिए 104 रन जोड़े, जिससे टीम का स्कोर 167/4 हो गया और वे 196 रन पीछे थे. राजस्थान की टीम 363 रन पर ऑल-आउट हो गई. महिपाल लोमरोर के 66 रन बनाने के बाद टीम ने 16 रन के अंदर पांच विकेट गंवा दिए. फील्डिंग के दौरान B. साई सुदर्शन गिर गए थे, और हालांकि वे बल्लेबाजी करने आए, लेकिन सिर्फ़ तीन रन ही बना सके.

रेलवे के 78 रन के स्कोर की बराबरी करने के लिए उत्तराखंड को 18 रनों की ज़रूरत है, और अवनीश सुधा 75 रन पर नाबाद हैं. त्रिपुरा के ऑफ-स्पिनर संदीप सरकार ने 41.2 ओवर के स्पेल में आठ विकेट लिए, लेकिन हैदराबाद अभी भी 160 रन से आगे है और पारी से जीत के करीब पहुँचने के लिए उन्हें तीन और विकेट चाहिए.

तेज़ गेंदबाज़ आवेश खान के तीन विकेटों की मदद से मध्य प्रदेश ने मौजूदा चैंपियन जम्मू-कश्मीर को 120 रन पर ऑल-आउट कर दिया और पहली पारी में 76 रन की बढ़त हासिल की. ​​लेकिन श्रीनगर में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक MP का स्कोर 59/4 था और वे कुल मिलाकर 135 रन से आगे थे. तेज़ गेंदबाज़ी ऑल-राउंडर आकिब नबी के आखिरी समय के विकेटों ने मेज़बान टीम को मुकाबले में बनाए रखा.

प्लेट ग्रुप में, किशन लिंगदोह (78) और स्वास्तिक छेत्री (72 नॉट आउट) की बदौलत मेघालय, सिक्किम की पहली पारी के स्कोर से सिर्फ़ 7 रन पीछे रह गया. कांगबम प्रियोजित सिंह के 87 रनों की मदद से मणिपुर का स्कोर 39/5 से बढ़कर मिजोरम पर 68 रनों की बढ़त तक पहुंच गया. इस दौरान खियांगते वानरोटलिंगा ने पांच विकेट लिए.

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